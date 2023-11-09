محافظ المنوفية: توفير 42 فرصة عمل بتمويل يزيد عن 4 ملايين جنيه

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية مؤشرات الأداء بالمشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"؛ للتأكد من تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمةأمام الشباب لضمان الإستفادة من مزايا المشروع القومى كونه إحدى المبادرات المهمة لترسيخ ثقافة العمل الحر.

وأشار المحافظ، إلى أن برنامج "مشروعك " ساهم خلال شهر أكتوبر الماضى في توفير 42 فرصة عمل بنطاق المحافظة؛ من خلال تنفيذ وإقامة 20 مشروعًا متنوعًا، بإجمالي تمويل ما يزيد عن 4 ملايين جنيه.

وأكد المحافظ على أنه تم تقديم التدريب الفني والإداري للمتقدمين الراغبين فيالحصول على القروض لاقامة العديد من المشروعات في المجالات الإنتاجية أو الصناعية أو الزراعية أو التجارية، وكذا توفير الاستشارات الفنية ودراسات الجدوى للمشروعات المستهدفة؛ لضمان الحفاظ على استمرارية تلك المشروعات ودفع عجلة الإنتاج بشتى المجالات.

وثمن المحافظ مجهودات وزارة التنمية المحلية ودورهاالبارز في دعم جهود الدولة نحو الاتجاه إلى التصنيع والإنتاج، موجهًاالقائمين على برنامج " مشروعك " باستمرار تكثيف الحملات التوعوية لتعريفالشباب بمزايا البرنامج، والمتابعة المستمرة والمرور الميداني لكافة المشروعاتلتذليل العقبات والوقوف على ما تم إنجازه من مشروعات على أرض الواقع لضمان تعظيمالاستفادة من كافة أوجه المشروع.

وكان ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحقيق التنمية المجتمعية بمختلف محافظات الجمهورية من خلال تشجيعالشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة.