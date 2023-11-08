“كهرباء المنوفية”: قطع التيار عن مركز أشمون لمدة 6 أيام لصيانة المحولات

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، عن فصل التيار الكهربائي عن مغذيات الجهد المتوسط من محولات أشمون، وذلك بسبب فصل المحولات الرئيسية بمحطة محولات أشمون، لعمل الصيانة اللازمة لقواطع الجهد المتوسط.

وأوضح قطاع كهرباء المنوفية، أن الفصل سيكون من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا، لمدة 15 دقيقة بالتناوب على كل محول رئيسي بمحطة محولات أشمون ومغذيات الجهد المتوسط، وذلك حتي يتثنى للمواطنين تدبير احتياجاتهم من الكهرباء في وقت انقطاع التيار.



وأعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون أن انقطاع التيار يستمر لمدة 6 أيام متتالية بداية من يوم السبت الموافق 11 نوفمبر، وحتى الخميس 16 نوفمبر الجاري,

وأكد قطاع كهرباء المنوفية، على أن مركز أشمون بالكامل والقرى المحيطة به سوف يتأثر بهذا الفصل، لأن لأن جميع مغذيات الجهد المتوسط الخارجة من محطة محولات أشمون، سيتم فصلها وبالتالي المناطق المتأثرة بالفصل هي جميع مناطق وقرى وعزب ومدينة أشمون بالكامل، ويتم التنبيه على كافة المصالح الحكومية والمستشفيات ومركز الشرطة والنقاط التابعة له والمياه والصرف.