الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يلتقي أهالي "شبرابلولة" ويصرف مساعدات مالية لحالات إنسانية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، بعدد من أهالى قرية كفر شبرابلولة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، للاستماع إلى مطالبهم وبحث حلول عاجلة حيالها، في استجابة فورية للأهالى عقب جولته الميدانية بمدينة منوف.

ووجه المحافظ رئيس قطاع الكهرباء خلال اتصال هاتفي بسرعة إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتركيب محول الكهرباء بمحطة الصرف الصحى بالقرية، تمهيدا لافتتاحها ودخولها الخدمة، فيما كلف مدير مشروع المواقف بعرض مقترح للتخفيف عن أهالى القرية والطلاب عبء ومشقة المواصلات إلى مدينة منوف، والعرض عليه لاتخاذ اللازم، وتمت الموافقة على توفير ماكينة صراف آلى (ATM) بالقرية تسهيلا على كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

محافظ المنوفية يوجه بحل شكاوى أهالي شبرا بلوله 

جاء ذلك خلال لقائه اليومي بالمواطنين للاستماع إلى شكواهم ووضع الحلول المناسبة لها في ضوء اللوائح والقوانين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدًا حرصه الدائم على التواصل المباشر مع المواطنين بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم سعيًا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وخلال اللقاء، أمر المحافظ بصرف مساعدات مالية عاجلة لعدد من الحالات الإنسانية تنوعت مابين،  أسرة من ذوى الهمم بناحية كفر طنبدى بشبين الكوم مراعاة لظروفهم الاجتماعية والمعيشية، ومسنة ليس لديها مصدررزق لمساعدتها على تحمل أعباء المعيشة، وكذا مواطن بناحية كفر السنابسة بمنوف يعول ابنة من ذوى الهمم لمساعدته على تحمل نفقات علاجها موجها بتوفير سيارة لاصطحابها إلى مديرية التضامن الاجتماعى لتسهيل إجراءات استصدار بطاقة خدمات متكاملة لها، في إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية من أبناء المحافظة وتوفير حياة كريمة لهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد محافظ المنوفية استمرار عقد لقاءاته اليومية بالمواطنين من أبناء وأهالى المحافظة للتعامل الفورى مع شكواهم، مؤكدًا بأن جميع الأجهزة الخدمية والتنفيذية تعمل بكامل طاقتها لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

محافظة المنوفية محافظ المنوفية أهالي شبرا بلوله حل مشاكل الاهالي صرف مساعدات مالية وعينية لعدد من الحالات الإنسانية

مواد متعلقة

محافظ المنوفية يلتقي مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية

محافظ المنوفية: قوافل طبية متعددة التخصصات بالمناطق الأكثر احتياجًا خلال نوفمبر

محافظ المنوفية يتفقد أعمال ترميم ورفع كفاءة مبنى الاستقبال والطوارئ بمستشفى منوف العام

الأكثر قراءة

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: يجب على السلطة الفلسطينية تولى السيطرة على غزة

اتحاد الكرة يخشى "فضيحة أبناء اللاعبين الكبرى" فى منتخب وائل رياض

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7-11-2023 والقنوات الناقلة

وزير الاتصالات من القليوبية: نجحنا في مد 77 قرية بكابلات الألياف الضوئية

والدة محمد عادل تتهم أشقاء نيرة أشرف بالسب والقذف

آخر ميعاد للوتري.. موعد انتهاء تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا وظهور النتيجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

لماذا تديين القضية؟

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى ورئيس الوزراء الخصاونة.. جهود أردنية بين عمان بروكسل.. لا بد من وقف الحرب

محمود الغيطاني

التعاون الثقافى الصينى: لمحة إنسانية فى مواجهة الإمبريالية

ماجد حبته

مجازرهم مستمرة فى لبنان

عبدالوهاب داود

صوفيا كوبولا وبرسيلا بريسلى.. والفن «اللى بجد»

وائل لطفي

خوف إسرائيلى من مصر

منى رجب

مصر تقف شامخة دعمًا للقضية الفلسطينية

خالد عكاشة

ما بعد الحرب.. التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

30 يوم من الحرب.. ما التحديات التي تواجهها إسرائيل؟

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: يجب على السلطة الفلسطينية تولى السيطرة على غزة

عاجل.. 5 سيناريوهات غربية لإدارة غزة بعد نهاية العدوان الإسرائيلى