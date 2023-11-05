محافظ المنوفية يتفقد أعمال ترميم ورفع كفاءة مبنى الاستقبال والطوارئ بمستشفى منوف العام

تفقد محافظ المنوفية، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، في جولته الميدانية أعمال ترميم ورفع كفاءة مبنى الاستقبال والطوارئ على مساحة 700 م2 بمستشفى منوف العام والمكون من 5 طوابق لتقديم الخدمات الطبية المتنوعة للمواطنين، بحضور الدكتور حاتم طاحون، مدير المستشفى.

وتابع المحافظ، التجهيزات النهائية لوحدة العناية المركزة لقسطرة القلب بقوة 7 أسرة، والتي تضم أحدث الأجهزة الطبية ذات الدقة العالية والتكنولوجيا المتطورة مع برامج حديثة في كل أنواع القسطرة التداخلية القلبية والمخية والطرفية والأطفال.

وسيتم الانتهاء من كل الأعمال خلال شهر، ووجَّه المحافظ بحصر كل الاحتياجات والتجهيزات لتزويدها بالمركز لضمان تقديم خدمات متميزة للمرضى، وموجهًا بتكثيف الأعمال تمهيدًا لافتتاحها تزامنًا مع تدشين معهد الأورام بمنوف.

وأشار المحافظ، إلى حرصه الدائم والمستمر للنهوض والارتقاء بالقطاع الصحي وتقديم كل التيسيرات اللازمة لتقديم خدمات طبية أفضل لأهالينا بالمحافظة، مشيدًا بدور المشاركة المجتمعية الفعَّال والمجتمع المدني فى خدمة مجتمعاتهم.

محافظ المنوفية يتفقد أعمال الرصف والتطوير لـ6 شوارع

وخلال الجولة، تفقد محافظ المنوفية أعمال الرصف والتطوير بعدد من الطرق والشوارع بمركز ومدينة منوف ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.

وتابع المحافظ أعمال قطع الفرمة بشارع كلية الهندسة، ومن المقرر تنفيذ أعمال ترميم وإعادة رصف وإنشاء بلدورات وأرصفة جديدة بطول 300 م، وكذا أعمال صب الخرسانة والأرصفة بشارع محمد فريد ابتداء من تقاطع أحمد عرابي القبلي وحتى تمثال الشهيد أحمد شاطر بطول 900 م، حيث تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي والتصميمات وقطع الفرمة وتركيب البلدورات والارصفة بالشارع تمهيدًا لأعمال الرصف النهائي، ووجه المحافظ بضرورة التواجد الميداني ومتابعة تنفيذ الأعمال والالتزام بكافة المعايير والمواصفات الفنية.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، وحيد صلاح، أن العمل جارٍ على قدمٍ وساق في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة بإجمالي 6 شوارع بنطاق المدينة بإجمالي تكلفة 22 مليون جنيه وهم، رصف بلاط الإنترلوك بمنطقة عزبة المحطة، وعزبة القشلا، وإعادة رصف شارع محمد فريد وطريق سرس – منوف بداية من أمام نافورة الدولفين بالاتجاه الأيمن حتى مزلقان القطار بطول 1000 م، وتركيب أرصفة وبلدورات وأعمدة ديكورية بطريق منوف – برهيم بداية من تمثال أحمد شاكر حتي سور محطة محولات منوف، إعادة رصف وتركيب بلدورات وأرصفة بشارع كلية الهندسة.

وشدد محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني بكل مواقع العمل لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمختلف القطاعات للوقوف على معدلات التنفيذ وتقديم التيسيرات اللازمة للانتهاء منها وفق المخطط الزمني المقرر.