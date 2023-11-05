الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد ممشى شبين الكوم الجديد وإصلاحات كوبرى القاصد

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، صباح اليوم، جولة ميدانية موسَّعة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات والوقوف على حجم الأعمال المنفذة.

وتفقد محافظ المنوفية أعمال تنفيذ ممشى شبين الكوم الجديد على مساحة 500 متر تقريبًا، بداية من معهد الكبد وحتى كوبرى القاصد، وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة لتطوير المنطقة بالكامل.

ووجَّه المحافظ بضرورة الانتهاء من أعمال التدبيش خلال نهاية الأسبوع الجاري للبدء في باقي أعمال التطوير بالممشى للانتهاء منه وفق المخطط الزمني كونه مشروع مهم وحيوي يخدم العاصمة.

ومن المقرر أن يضم الممشى مساحات خضراء ومقاعد للمواطنين وبرجولات ومحلات تجارية وأكشاك وأعمدة ديكورية وإضاءات حديثة ومنطقة ترفيهية للأطفال.

وأشار المحافظ، إلى أن الهدف من إقامة الممشى توفير متنفس حضاري جديد لأهالي شبين الكوم والمترددين على العاصمة وذلك على غرار ممشى أهل مصر، فضلًا عن المساهمة في توفير فرص عمل جادة للشباب من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية والحياتية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ المنوفية يتابع أعمال إصلاحات كوبري القاصد

كما تابع المحافظ، أعمال الصيانة والإصلاحات بكوبري القاصد بحي غرب كمدخل رئيسي وحيوي لمدينة شبين الكوم، حيث تم الانتهاء من صب البلاطات الخرسانية، تمهيدًا لأعمال الرصف، مشددًا على سرعة الانتهاء من كل الأعمال في أسرع وقت مع ضرورة الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية لصيانة الكوبري تمهيدًا لتشغيله وإعادة فتحه للمركبات حفاظًا على مصالح المواطنين.

فيما وجَّه المحافظ، رئيس حى غرب بإقامة سياج لفصل موقف بركة السبع عن قرية فينيسيا ومراجعة كل الإشغالات بمنطقة الكوبرى وذلك بهدف منع الزحام المروري وتسهيل أعمال التطوير بالمنطقة، وكذا سرعة تهيئة الموقع العام لموقف بركة السبع لتحقيق السيولة المرورية من وإلى الموقف.

وانطلاقًا من حرص واهتمام محافظ المنوفية، بالثقافة والفنون كونهم أحد أدوات القوى الناعمة التي تشكل ضمير الإنسان المصري وتسهم في رفع الوعي القومي لدى المواطنين، تابع محافظ المنوفية آخر مستجدات أعمال مشروع مكتبة مصر العامة بحي شرق شبين الكوم، حيث جارٍ صب سقف الدور الأول علوى للمشروع والمقام على مساحة (795م2) والواقعة بين بحر شبين الكوم وشارع عاصم حما.

ووجَّه المحافظ، بتسريع معدلات الأداء للانتهاء منه في أقرب وقت لتقديم خدمات ثقافية وتنويرية لخدمة أبناء وشباب المحافظة، مؤكدًا أهمية الدور الإيجابي والريادي الذي تقوم به مكتبة مصر العامة في غرس القيم وتنمية الوعي الفكري والثقافي وبناء قدرات لدى النشء الجديد.

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