الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يدشن المبادرة الرئاسية للقضاء على أمراض سوء التغذية لطلاب الابتدائى

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

دشَّن اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، صباح اليوم، مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على أمراض سوء التغذية (الأنيميا- السمنة- التقزم) لطلاب المرحلة الابتدائية ضمن مبادرة (100 مليون صحة) بالمدرسة التجريبية المتميزة للغات بشبين الكوم.

جاء ذلك بحضور الدكتورة رشا خضر، وكيل وزارة الصحة، ومحمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور سيد عبدالسلام، مدير فرع التأمين الصحي بالمنوفية، وعواطف طاحون، رئيس حي شرق شبين الكوم، والدكتور أسامة الشلقاني، وكيل مديرية الصحة، وثريا منصور، مدير إدارة شبين الكوم التعليمية.

وتفقد المحافظ نقطة الفحص بمدرسة التجريبية المتميزة، واطمأن على خط سير الحملة بداية من تسجيل بيانات الطلاب مرورًا بقياس الوزن والطول، ووصولًا إلى مرحلة التشخيص وتحرير خطابات إلى هيئة التأمين الصحي لاستكمال الفحوصات الطبية اللازمة، مؤكدًا حسن معاملة الطلاب والاستغلال الأمثل للمعدات والأدوات الطبية، وتنظيم العمل داخل نقطة الفحص وتذليل المعوقات التي تواجه فرق الكشف بجميع المدارس بنطاق المحافظة.

تقارير دورية عن نتائج الحملة 

كما وجّه المحافظ بإعداد تقارير دورية عن نتائج الحملة، للوقوف على الوضع الصحي للطلاب، باعتبارهم جيل المستقبل وأمل نهضة مصر، مؤكدًا تقديم كل أوجه الدعم اللازم لتحقيق المستهدف من المبادرة حفاظًا على صحة الطلاب. 

من جهتها، أوضحت الدكتورة رشا خضر، وكيل وزارة الصحة، إلى أن عدد الطلاب المستهدفين 677 ألفًا و795 طالبًا وطالبة، بإجمالي 1141 مدرسة على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك بالتنسيق مع هيئة التأمين الصحي، مؤكدة أن المبادرة تستهدف مسحًا شاملًا لكل طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك من خلال قيام فرق طبية تم تدريبهم على أعلى مستوى للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة وقصر القامة، وسيتم إجراء التدخلات الصحية اللازمة التي من شأنها تحسين صحة الطلاب، لافتة إلى أن المبادرات الرئاسية للقضاء على أمراض سوء التغذية قد نجحت في خفض نسبة الأنيميا لدى الطلاب من 30% إلى 12%، مما يساعد على إنشاء جيل بصحة جيدة قادر على مواجهة التحديات.

من جهته، أشاد محافظ المنوفية بالمبادرات الرئاسية التي من شأنها تطوير المنظومة الصحية في ربوع محافظات الجمهورية، والارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية، مؤكدًا تقديم كل أوجه الدعم اللوجستي للمبادرات الرئاسية، لتقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية المبادرة الرئاسية للقضاء على سوء التغذية المرحلة الابتدائية تدشين المبادرة

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