السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يتابع أعمال إنشاء مجمع مواقف أشمون النموذجى تمهيدًا لافتتاحه

محافظ المنوفية خلال
محافظ المنوفية خلال تفقد مجمع المواقف النموذجي بأشمون

تابع اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، أعمال استلام مجمع المواقف النموذجي بأشمون، بعد الانتهاء من التشطيبات الكاملة به، للحد من الزحام وتحقيق السيولة المرورية، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بمختلف القطاعات لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات للارتقاء بجودة الحياة المعيشية للمواطنين، وتذليل أي عقبات تعرقل سير العمل، واتخاذ اللازم لضمان الانتهاء من المشروعات وفقًا للجدول الزمني المحدد لدخولها الخدمة.

مجمع مواقف أشمون النموذجي الجديد 

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون إلى أنه تم إنشاء مجمع المواقف على مساحة (12) ألف م2 بتكلفة ما يقرب من (17) مليون جنيه تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بقدرة استيعاب (252 سيارة و4 ورش  للصيانة، 18 محلًا تجاريًا، وغرفة محول كهرباء ومظلات للمواطنين، ومبني إداري) مزود بمنظومة حريق كامل وأجهزة كاميرات مراقبة، أعمدة إنارة، لتحقيق النفع العام للأهالي.

إنشاء الأسواق والمواقف الحضارية

وأشار محافظ المنوفية إلى أن المحافظة تتبنى خطة طموحة لإنشاء العديد من الأسواق والمواقف الحضارية والمتطورة بديلة عن المواقف والأسواق العشوائية، بهدف تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة وإضفاء مظهر جمالي وحضاري للمحافظة، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية لنسب ومعدلات التنفيذ الجارية، لضمان نهو المشروعات فى مواعيدها المحددة، والبدء في تشغيلها لتقديم الخدمات وتلبية المطالب الجماهيرية للمواطنين داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة.

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