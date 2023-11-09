الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة المنوفية تنظم أكبر ملتقى للصناعات والابتكارات العلمية.. الأحد

دكتور احمد فرج القاصد
دكتور احمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية

تنظم جامعة المنوفية أول ملتقى للصناعات والابتكارات العلمية وذلك صباح الأحد المقبل، بمجمع الكليات بالبر الشرقي، وبحضور اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، بحضور لفيف كبير من أكاديمية البحث العلمي ووزارة البيئة والهيئة القومية للثروة المعدنية ووزارة الاتصالات واتحاد الصناعات المصرية ونقابة المهندسين والأطباء وشركات سايلو فودز وسمارت فولتا ومدكور ومجموعة سيجما وجهاز شئون البيئة ومركز البحوث الطبية والطب التجديدي وجهاز المشروعات الصغيرة بالمحافظة وجامعة الأهرام الكندية والشركة العربية الإفريقية للصناعات الطبية ورئيس لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

وأكد رئيس الجامعة، أن هذا الملتقى يتم تنظيمه لأول مرة بالجامعة لعرض مشاريع الطلاب والباحثين وبراءات الاختراع، في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠ والتغير المستمر في احتياجات سوق العمل، وتأكيدًا على أهمية توافق المحتوى العلمى للمقررات التى يتم تدريسها مع المتطلبات المستقبلية، وأهمية اكتساب الدارسين المهارات الإضافية اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل، كما تسعى الجامعة من هذا الملتقى للتواصل مع الشركات فى مختلف التخصصات لتوفير فرص عمل للطلاب والخريجين والباحثين.

ويضم الملتقى جلسات حوارية لرموز الصناعة والبحث العلمى حيث تتناول الجلسة الحوارية الأولى تعظيم دور القطاع الحكومي في الصناعة، أما الجلسة الحوارية الثانية تناقش المشروعات البحثية وكيفية تمويلها، وذلك تحت رعاية وإشراف الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية. 

جامعة المنوفية رئيس جامعة المنوفية ملتقى الصناعات والابتكارات العلمية مشاريع الطلاب وبرائات الاختراع

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