محافظ المنوفية يوقف شحن المواد البترولية لـ3 محطات لمخالفتها الاشتراطات

قرر اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، غلق طلمبة رصيف لبيع السولار والبنزين بناحية عزبة طعيمة بجريس مركز أشمون، لمزاولتها النشاط بدون ترخيص من الجهات المعنية حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين، كما وافق المحافظ على إيقاف شحن المواد البترولية لمحطتي تموين سيارات بنواحي كفر البتانون وكفر طنبدى بشبين الكوم لمدة شهر والإنذار بإلغاء ترخيصها، وذلك لمخالفتهما المادة (1/6) من القرار الوزاري رقم 96 لسنة 2023.

كما قرر المحافظ إيقاف الشحن لمدة أسبوع لمحطة تموين سيارات بمنشأة الشريكين بشبين الكوم لعدم تدوين القراءات السرية الخاصة بطلمبات الوقود بالمخالفة للمادة (1/7) من القرار الوزاري رقم 96 لسنة 2023.

كما وافق محافظ المنوفية على غلق مخبز بلدى بناحية قشطوخ مركز تلا لمدة شهر كعقوبة إدارية لمخالفته اللوائح والقوانين والتوجيه الوزاري رقم (30) لسنة 2017 و(37) لسنة 2020 لإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، جاء ذلك بناءً على مذكرة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وتنفيذًا لتوجيهات محافظ المنوفية بحصر كل طلمبات البنزين المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة حيال المخالفين تحقيقًا للصالح العام.

محافظ المنوفية يشدد على تكثيف حملات الرقابة على السوق

وقد شدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومحطات الوقود لضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.