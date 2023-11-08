الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم المنوفية يجتمع بالدفعة الأولى 1000 مدير مدرسة من خريجى البرنامج الرئاسى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

اجتمع محمود الفولي مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، بمكتبه مساء اليوم، بالدفعة الأولى من خريجى المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة،في بداية الاجتماع رحب  مدير تعليم المنوفية بالحضور، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح، وأن خريجي المبادرة الرئاسية هم بداية للتطوير المنشود في إدارة المدارس.

وأوصى وكيل تعليم المنوفية الاهتمام بالبرنامج التوعوي حول الشئون المالية والإدارية والقانونية بقطاع التعليم، الذي أطلقه الأستاذ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى للدفعة الأولى من خريجى المبادرة الرئاسية "١٠٠٠ مدير مدرسة"؛ والذي يمتد خلال الفترة من ٥ / ١١ / ٢٠٢٣ وحتى ١٦ / ١١ / ٢٠٢٣.

كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، علي دور المديرين الجدد في التوعية بما تبذله الدولة المصرية من جهود كبيرة لتطوير التعليم، مشيرًا إلى أن ملف التعليم يمثل قضية أمن قومي، ولهذا حرصت القيادة السياسية على وضع هذا الملف على رأس أولوياتها إيمانا منها بأن بناء الإنسان هو أساس تحقيق التنمية والتقدم.

كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، علي أهمية العمل بروح الفريق الواحد لما له من دور كبير في نجاح العمل، وأشار الفولي إلى ضرورة الإلمام باللوائح والقوانين المنظمة للعمل، وعلي أهمية التواصل بين الطالب والمعلم، ومد جسور التواصل مع أولياء الأمور، وأوصى الفولي بغرس قيم الولاء والانتماء بين الطلاب، حيث إنهم رجال الغد المشرق وعلي أكتافهم تنهض البلاد وبأفكارهم تتقدم الأمة. 

وفي نهاية اللقاء تمنى مدير تعليم المنوفية للمديرين الجدد دوام التوفيق والنجاح، وأن الجميع داعم لهم وأن مكتب سيادته مفتوح أمامهم طوال الوقت لتبادل الآراء من أجل مستقبل أفضل لنا جميعا، كان ذلك بحضور طارق سعد وكيل المديرية، وممدوح الجابري مدير عام الشئون التنفيذية. 

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