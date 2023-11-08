الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يستجيب لطلب والد طالبة تعانى من السكرى ويوافق على نقلها

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

وافق اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، على نقل طالبة تعاني من مرض السكري من مدرسة أحمد عيسى التجارية بمليج إلى مدرسة التجارة بشبين الكوم نظرًا لظروفها المرضية المزمنة وضعف حالتها الصحية. 

جاء ذلك خلال لقائه اليومي عددا من المواطنين من أبناء المحافظة بمكتبه بالديوان العام للتعرف علي شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشتي قطاعات الخدمات.

محافظ المنوفية يوجه بتشكيل لجنة لمعاينة منزل مواطن بأشمون

وخلال اللقاء كلف المحافظ إدارة التخطيط العمراني بتشكيل لجنة لمعاينة منزل علي الطبيعة ملك مواطن من ناحية عزبة أبويوسف التابعة لمركز أشمون يتضرر من جيرانه قاموا باستصدار وتنفيذ قرار إزالة لسور خاص به وتعديه علي خطوط التنظيم دون وجه حق.

كما وجه المحافظ المستشار القانوني بالمحافظة بإبداء الرأي بشأن إنهاء إجراءات تقنين أرض أملاك دولة بمركز السادات طبقًا للوائح والقوانين، كما وجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم ببحث طلب مدير البعثة التعليمية المصرية بالسودان بأنه لا مانع من توفير وظيفة مماثلة للتي كان يشغلها قبل تكليفه بتلك المهمة.

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات اليومية التى يقوم بها محافظ المنوفية للتواصل المباشر والمنتظم مع جموع المواطنين من أهالى وأبناء المحافظة للإستماع إلى مطالبهم والعمل على حلها لتقديم أفضل الخدمات لهم بشتى القطاعات، وذلك تماشيًا مع أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة التى تشهدها مصر على كافة الأصعدة.

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