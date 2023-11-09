الوزراء: 5 مليارات دولار حصيلة ما تم بيعه من أصول للدولة

ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن حصيلة ما تم بيعه وطرحه من شركات وأصول للدولة حتى أغسطس 2023 بلغ 5 مليارات دولار، مبينًا أن الحكومة تستهدف طرح مشروعات أخرى بقيمة 5 مليارات دولار أيضًا حتى يونيو 2024.

وأشار المجلس إلى انتهاء المرحلة الأولى من برنامج الطروحات المعلن بمعدل تنفيذ 100% خلال الفترة من مارس إلى أغسطس 2022، موضحًا - في كتيب للرد على أبرز استفسارات المستثمرين حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخه منه- أنه تم الانتهاء من 100% من المرحلة الثانية للبرنامج في الفترة من أغسطس 2022 إلى يوليو 2023، حيث بلغ إجمالي قيمة ما تم بيعه وطرحه من الشركات والأصول خلال هاتين المرحلتين نحو 5 مليارات دولار، وهو ما يعادل 50% من المستهدف بحلول يونيو 2024.

7 شركات تساهم بها الدولة مع جذب استثمارات أجنبية



وفقًا للكتيب، تم التخارج الفعلي لعدد 7 شركات تساهم بها الدولة مع جذب استثمارات أجنبية بنحو ملياري دولار خلال المرحلة الثانية لبرنامج الطروحات أغسطس 2022 إلى يوليو 2023.

وعن القيمة المتوقعة من الطروحات في العام المقبل، أشار إلى أن وزارة المالية تستهدف حصيلة إضافية من الطروحات بنحو 70 مليار جنيه وهو ما يمثل 0.6% من الناتج المحلي من مشروع موازنة العام المالي 2024/2023.



وبين أن الحكومة تستهدف طرح المشروعات التالية بقيمة 5 مليارات دولار خلال الفترة من أكتوبر 2023 إلى يونيو 2024 وهي (محطة توليد الطاقة من الرياح من جبل الزيت، محطات شركة وطنية في أكتوبر، محطة توليد الطاقة من الرياح في منطقة الزعفرانة في ديسمبر 2023، ومحطة سيمنز لتوليد الكهرباء ببني سويف في يونيو 2024، ومشروعات محطات تحلية المياه على أن يتم طرح 4 محطات بالمرحلة الأولى في النصف الأول من العام المقبل 2024 وذلك من إجمالي 21 محطة تحلية من المتوقع طرحها).