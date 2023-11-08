"معلومات الوزراء": تصليح بيئة الأعمال المصرية أولى اهتمامات المالية

قالت هبة عبد المنعم، رئيس اللجنة العلمية الاستشارية بمركز المعلومات بمجلس الوزراء، إن كتيب الرد على أبرز استفسارات المستثمرين يرد على جميع الاستفسارات في ضوء التواصل الفعال مع المستثمرين.

الاستثمار المصري

أضافت هبة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة” مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن وزارة المالية كشفت أن هناك عددًا من الأسئلة المتكررة بين المستثمرين المحليين والأجانب، لذلك وجه رئيس الوزراء بطرح كتيب يجيب عن كل تلك الأسئلة.

وتابع أن أبرز الأسئلة فيما يتعلق ببرنامج الطروحات، الذي كان ناجحا بشكل مميز، وكانت الحصيلة 5 مليارات دولار، تستهدف 50% من أهداف الحكومة من الطروحات.

وتابعت "الحكومة تنوي طرح عدد من الشركات الأخرى خلال الفترة المقبلة، وهناك آثارا مترتبة على تنفيذ الطروحات، إذ أن البرنامج ساهم بشكل كبير في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنسبة 12% في العالم المالي الجديد".

تصليح بيئة الأعمال في مصر

أشار إلى أن الكتيب به رد على 17 سؤالًا منها الإجراءات التي تم تعديلها لتصليح بيئة الأعمال في مصر، منها الإجراءات الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار وتخفيض عدد المستندات اللازمة بنسبة 62%.