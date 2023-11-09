الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

جامعة كفرالشيخ تكرم رئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم لرفع الأثقال لذوى الهمم

الدكتور عبدالرازق
الدكتور عبدالرازق دسوقي

استقبل الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، الكابتن شعبان الخطيب، أمين كلية الآداب بالجامعة وعضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لرفع الأثقال لذوي الاحتياجات الخاصة، والتي نظمتها القاهرة في الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر الجاري، بحضور الدكتور وليد البحيري عميد كلية الآداب.

وهنّأ رئيس جامعة كفرالشيخ، الكابتن شعبان الخطيب، بعد أن حقق فريق المنتخب الوطنى إنجازًا تاريخيًا بحصوله على 32 ميدالية متنوعة، وحصوله على المركز الأول بالبطولة في منافسات دورة الألعاب البارالمبية لذوي الاحتياجات الخاصة، متمنيا التوفيق وإحراز ميداليات أولمبية تضاف إلى الإنجازات التي تحققها الرياضة المصرية، وترفع اسم مصر عاليا في هذا المحفل الرياضى الدولي.

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وأعرب الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، عن فخره وسعادته بالنماذج المشرفة من أبناء الجامعة، قائلًا إن شعبان الخطيب يعد من أبطال جامعة كفرالشيخ، وفخرًا للجامعة ولمصر كلها.

وأكد أن دورة الألعاب البارالمبية لذوي الاحتياجات الخاصة تلقى اهتماما كبيرا من قبل الرياضيين، حيث إنه لا يوجد فرق بين رياضي معاق ورياضي سليم، بل إن الاثنين مصريان ويرفعان العلم المصري دوليا.

كما أشاد رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بتنظيم البطولة، وتم تكريم الكابتن شعبان الخطيب، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم وعضو اللجنة البارالمبية المصرية، ومنحه درع البطولة للجنة البارالمبية المصرية لدوره بحسن التنظيم لبطولة دولية مؤهلة للدورة البارالمبية باريس 2024.

ومؤخرا، اختتمت بجامعة كفرالشيخ فعاليات الأسبوع البيئي لكليات الجامعة الذي نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث شارك الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، في فعاليات حملة التشجير بمقر الجامعة، التي جرى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، في ختام فعاليات الأسبوع.

وقال رئيس الجامعة إن حملة التشجير تهدف لتعزيز الجهود الرامية للحفاظ على البيئة والغطاء الأخضر، وأيضًا لدعم وتطوير عملية التخطيط وإدارة المساحات الخضراء داخل المحيط الجامعي، ولإضفاء الصورة الجمالية على الطرقات وشوارع الجامعة.

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