الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة أسيوط تستعد لإطلاق الدوري البيئي "الحلم الأخضر"

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط

أعلن الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، استعداد الجامعة لإطلاق فعاليات دوري "الحلم الأخضر" في المجالات الثقافية، والفنية، والرياضية، والذي ينظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ضمن فعاليات شهر نوفمبر للمناخ، والمقرر انعقاده الإثنين 13 نوفمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

ويأتي انعقاد الدوري البيئي، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئي، والدكتورة مديحة درويش منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور محمد مصطفى حمد وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

المنشاوي: منافسة بين طلاب كليات جامعات أسيوط في المجالات الثقافية والفنية والرياضية


وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، أن دوري "الحلم الأخضر" يشهد مشاركة فرق طلابية من مختلف كليات جامعة أسيوط، وجامعات محافظة أسيوط المشاركة، ضمن فعاليات المنتدي؛ للتنافس فى عدد من المجالات الثقافية، والفنية، والرياضية، مشيداَ بالتعاون القائم بين الجامعة وجامعات محافظة أسيوط؛ والذى يؤكد بدوره تكاتف الجميع، من أجل مواجهة التغيرات البيئية المتسارعة، وإيجاد الحلول لتلك المشكلات التى تهدد حياة الإنسان.

فريق واحد لكل كلية

وتشارك في الدوري البيئي كل كلية بفريق طلابي واحد، مكون من (6 إلى 10) طلاب، على أن يتنوع الفريق فى هوايات الطلاب؛ حتى يكونوا قادرين على المشاركة فى مسابقات الدوري كاملًا، ويتم تسجيل أسماء الطلاب والمشرف المختص، وخطاب الموافقة بمشاركتهم من إدارة الكلية، وإرسالهم الى إدارة رعاية الشباب المركزية بالجامعة.

وبدأ التسجيل، من يوم الأربعاء8نوفمبر، ويتم غلق التسجيل يوم السبت 11 نوفمبر، ومن المقرر انطلاق فعاليات الافتتاح يوم الإثنين 13 نوفمبر.

جدير بالذكر، أن إطلاق فعاليات الدوري البيئي (الحلم الأخضر)، يأتي ضمن فعاليات المنتدي البيئي الثاني "Cop28-Assiut"، الذي تنظمه الجامعة للعام الثاني على التوالي، ويشهد هذا العام؛ مشاركة  كوكبة من رؤساء 11 جامعة حكومية، وخاصة، من جامعات محافظة أسيوط، وممثليهم، وذلك دعمًا لمساعي الدولة المصرية في التصدي لمشاكل البيئة، وتغير المناخ.

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الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط دوري الحلم الأخضر المجالات الثقافية قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة شهر نوفمبر للمناخ الإدارة العامة لرعاية الشباب

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