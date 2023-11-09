"عثمان" يطمئن على جاهزية مستشفيات الإسماعيلية لاستقبال مصابى غزة

التقي النائب أحمد عثمان، عضو مجلس النواب بالإسماعيلية، وعضو الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، الدكتور محمد سامي، رئيس هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، والدكتور حسين كساب، مدير مجمع الإسماعيلية الطبي، للاطمئنان على تقديم كافة الخدمات الطبية لمصابين قطاع غزة في منشآت التأمين الصحي بالإسماعيلية، وجاهزية مستشفيات التأمين لاستقبال كافة المصابين القادمين من غزة.

جاهزية المنشآت لاستقبال المصابين القادمين من غزة

وأكد "عثمان"، أنه لا بُد من جاهزية كافة منشآت الصحة في الإسماعيلية، لاستقبال كافة المصابين القادمين من قطاع غزة خلال الفترة المقبلة، وتقديم لهم كافة الرعاية الطبية، مشيرًا إلى ضرورة التغلب على بعض المعوقات والمشكلات التي تقابل الأهالي والمرضى في منشآت التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، وإزالتها بشكل كامل لكي ينتفع المواطنون والمرضى بخدمة الرعاية الصحية.

وناقش اللقاء، عددًا من الآراء والمقترحات حول استمرارية تحسين مستوى الخدمات والرعاية الصحية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، والذي من شأنه أن يمثل رجع صدى المنتفع حول الخدمة.

كما أكد على ضرورة التواصل الفعال المستمر مع المسئول والمواطن للوصول إلى إرضاء كافة منتفعي التأمين الصحي الشامل، من الخدمات المقدمة لهم، موضحًا: هناك استحداث للعديد من الخدمات الطبية والعلاجية لأول مرة داخل نطاق المحافظة؛ تيسيرًا على المنتفعين، ووصولًا لأعلى مستويات رضاء المنتفعين عن خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.