الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ورش عمل لتوعية الفرق الطبية بالمستشفيات الجامعية في أسيوط

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط

تنظم مستشفيات جامعة أسيوط، ورش عمل للفرق الطبية بالمستشفيات الجامعية، في إطار المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، والتي تبدأ يوم الأحد المقبل، الساعة العاشرة صباحًا، ويشارك فيها كوكبة من الأساتذة، وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب جامعة أسيوط.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة للمبادرات العامة، والدكتور وليد أنور، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور إيهاب فوزي، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وبإشراف الدكتورة سمياء حمدي المنسق العام لمبادرة الكشف المبكر بالمستشفيات الجامعية.

وتهدف ورش العمل إلى الوقوف على كل ماهو جديد في مجال الأورام السرطانية " الرئة، والقولون، والبروستاتا، وعنق الرحم"، إلى جانب إتاحة الفرصة؛ لتبادل الخبرات، والمعرفة من خلال مشاركة الكثير من الأساتذة؛ بمختلف الجامعات المصرية.

وتنقسم ورش العمل إلى أربع مجموعات؛ وهي كالآتي: المجموعتان الأولى، والثانية بقسم الأشعة بالمستشفى الرئيس الجامعي "قاعة١، وقاعة٢"، والمجموعة الثالثة بقاعة المؤتمرات بمستشفى صحة المرأة الجامعي، والمجموعة الرابعة بمركز المناظير بمستشفى الراجحي الجامعي، وأيضا قاعة المؤتمرات بمستشفى القلب الجامعي.

وتتضمن ورش العمل عدة محاضرات عن: كيفية التشخيص المبكر للأورام السرطانية، والطرق والأساليب الجديدة في العلاج، إلى جانب تنظيم تدريب عملي على  المناظير المختلفة، وأخذ العينات، بالتعاون مع قسم الأشعة التداخلية المقطعية، والتليفزيونية.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، أن هذه الدورات والتدريبات تأتي في إطار حرص جامعة أسيوط علي دعم وتطوير الفرق الطبية المشاركة في المبادرات الرئاسية لتحسين جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين لضمان وصول افضل خدمة ممكنة وذلك بالتعاون والمشاركة مع الجهات المختلفة.

مستشفيات جامعة أسيوط للفرق الطبية بالمستشفيات الجامعية المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط

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