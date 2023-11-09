منها 18 معرض سيارات.. إزالة 27 مخالفة للتعدي على الأراضي الزراعية بقويسنا

تمكنت الواحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، بمحافظة المنوفية، بالتعاون مع قوة أمنية من مديرية الأمن، من تنفيذ قرارات إزالة لـ 18 معرض سيارات بدائرة المركز، لمخالفتهم بالبناء على الأراضي الزراعية.

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية في المهد حفاظًا على الرقعة الزراعية واسترداد حقوق الدولة وسيادة القانون وتطبيق الإجراءات القانونية الصارمة حيال المخالفين.

وقاد سامي سرور رئيس مركز ومدينة قويسنا، بمرافقة اللواء عمرو روؤف مدير أمن المنوفية، وحكمدار المنوفية ومأمور مركز شرطة قويسنا العميد أحمد السيد، ومسئول الازالات بمجلس مدينة قويسنا، ومدير حماية الأراضي الزراعية بالإدارة الزراعية بقويسنا وقوة تأمين من مديرية امن المنوفية، عمليات الإزالات.

تفاصيل الحملة

واستهدفت الحملة المكبرة تنفيذ الإزالة لعدد حالات تعدي علي الأرض الزراعية بمدينة قويسنا وبعض القري، حيث تم تنفيذ عدد 27 قرار إزالة فورية زراعة بناحية قويسنا وقراها على مساحة 15125 متر ما يعادل 3و 14قيراط و9 أسهم بحملة مكبرة على معارض السيارات وكافيترات ومباني

وتمثلت الإزالات في الآتي

1- بمدينة قويسنا 850 متر معرض سيارات

2- بقرية ابنهس 1000متر معرض سيارات

3- بقرية ابنهس مساحة 500 متر معرض سيارات

4- بإبنهس على مساحة 1500متر معرض سيارات

5- بعرب الرمل على مساحة 400متر معرض سيارات

6- بميت بره على مساحة 20متر بالطوب الأحمر مقبرة

7- بدمهوج على مساحة 25متر استحداث أعمال

8- بناحيه ام خنان على مساحة 25 متر بالطوب الأبيض

9- دمهوج على مساحة 65متر استحداث أعمال

10- كفر الأكرم على مساحة 50 متر طوب احمر

11- بناحية منشأه ام خنان على مساحة 145 متر مبنى بالطوب الأحمر والأسمنت

12- بناحية ميت بره على مساحة 900 متر معرض سيارات

14- بناحية ميت بره على مساحة 1100متر معرض سيارات

14- بناحية ميت بره على مساحة 525متر معرض سيارات

15- بناحية ميت بره على مساحة 900 متر معرض سيارات

16- بناحية ميت بره على مساحة 900متر معرض سيارات

17- بناحية ميت بره على مساحة 1050 متر معرض سيارات

18- بناحية ميت بره على مساحة 1050 متر معرض سيارات

19- بناحية ميت بره على مساحة 470 متر معرض سيارات

20- بناحية طه شبرا على مساحة 600 متر معرض سيارات

21- بناحية ميت ابو شيخه على مساحة 300 متر معرض سيارات

22- بناحية ميت ابو شيخه على مساحة 250 متر معرض جرارات زراعيه

23- بناحية ميت ابو شيخه بعلى مساحة 300 متر معرض سيارات

24- بناحية ميت ابو شيخه على مساحة 200 متر كافتريا

25- بناحية ميت ابو شيخه على مساحة 700متر معرض سيارات

26- بناحية ميت ابو شيخه على مساحة 350 متر معرض سيارات

27- بناحية ميت ابو شيخه على مساحة 900 متر كافتريا