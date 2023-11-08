الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

فريق عمل "التميز الحكومي" يلتقي محافظ المنوفية على هامش ندوة توعوية بالجائزة

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية

عقدت جائزة مصر للتميز الحكومي بالتعاون مع محافظة المنوفية، وبحضور ممثلي الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بالمحافظة، ندوة توعوية للتعريف بالجائزة وفئاتها المختلفة استعدادا للدورة الرابعة في 2024، وذلك في إطار حرص الجائزة على نشر ثقافة التميز ورفع الوعي بموضوعات التميز المؤسسي بهدف ترسيخ مبادئ وقيم التميز في قطاعات الدولة من اجل تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية بما يتفق مع رؤية مصر 2030.

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الدروة الرابعة من الجائزة

وخلال الندوة، استعرضت نهى سعيد، المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي فئات الجائزة المختلفة على المستوي المؤسسي والفردي، موضحة مراحل تنفيذ الجائزة والتي سيتم إطلاق فعاليات دورتها الرابعة في يناير ٢٠٢٤ والبدء في مخاطبة الجهات الحكومية على مستوى الجمهورية لتلقي الترشيحات بفئات الجائزة المؤسسية والفردية وفقا للإطار الزمني لمراحل الدورة الرابعة ويشمل فتح باب الترشح في أبريل ٢٠٢٤ ويليه مرحلة التقييم والزيارات الميدانية والتحكيم وصولا الي اعلان النتائج وتكريم الفائزين.

وأشارت سهى سعيد إلى المعايير التي يرتكز عليها نموذج التميز المؤسسي الحكومي متضمن محور تحقيق الرؤية ويشمل رؤية مصر 2030، المهام الرئيسية، وخدمات سبع نجوم، والحكومة الإلكترونية/الذكية بالإضافة إلى محور الابتكار والذي يضم استشراف المستقبل والاّليات والخطوات التي تتبعها المؤسسات الحكومية بشكل رئيسي لتطوير سياسات ومبادرات استباقية مبنية على توقع صحيح للمستقبل، وإدارة الابتكار من خلال توفير البيئة المناسبة وتحفيز الموارد البشرية على الابتكار، بالإضافة إلى المحور الثالث والمتعلق بالممكنات بنسبة والتي تتضمن رأس المال البشري، وإدارة الموارد والممتلكات، والحوكمة، وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، إضافة الى عرض محاور ومعايير منظومة تقييم الخدمات الحكومية المصرية وفق نظام النجوم العالمي والتي تركز علي تقديم تجربة متعامل تحقق رضاءه عبر مختلف مراحل رحلته للحصول على الخدمة.

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جائزة مصر للتميز الحكومي

وحول المشاركة الفعالة لمحافظة المنوفية في جائزة مصر للتميز الحكومي على مدار الدورات السابقة أشادت سعيد بإنجازات المحافظة وتأهلها للفوز بعدد من الجوائز سواء على مستوى الفئات المؤسسية وكذلك الفردية، حيث حصدت المحافظة ثلاث جوائز بالدورة الثالثة 2022 ليحصل مركز ومدينة شبين الكوم على المركز الثالث عن فئة الوحدات المحلية المتميزة، أشرف طايل المركز الثالث عن فئة مدير عام ومصطفى النجار بالمركز الثاني عن فئة مدير إدارة إضافة الى تأهل المحافظة ضمن قائمة العشر الأوائل عن فئة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة.

كما تناولت الندوة إلقاء الضوء على جائزة التميز العربي الحكومي ودور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بصفتها مُنسق الجائزة بجمهورية مصر العربية واستعراض فئاتها المختلفة وما حصدته مصر من جوائز خلال الدورات السابقة والمتاح التقدم لها حاليا حتى منتصف يناير 2024 من خلال الموقع الإلكتروني www.ageaward.com.

وعلى هامش الندوة، التقي فريق العمل باللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية بالديوان العام وبحضور مدير عام مكتب شئون المحافظ، والمنسق العام لجائزة التميز الحكومي بالمحافظة. وثمن  المحافظ التعاون المثمر والتنسيق الدائم مع وزارة التخطيط نحو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وحرص إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي على دعم جهود الدولة لنشر ثقافة التميز المؤسسي والارتقاء بالأداء الوظيفي فى كافة القطاعات تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم للمشاركين بفئات الجائزة المختلفة للمشاركة الفعالة بالدورة القادمة واستدامة التميز بالمحافظة.

جائزة مصر محافظة المنوفية ندوة توعوية ثقافة التميز التميز المؤسسى

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