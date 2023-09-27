الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

" مصر التميز الحكومي" تتابع عملية التحكيم للجوائز الداخلية بجامعة المنصورة

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية

عقدت جائزة مصر للتميز الحكومي اجتماعًا برئاسة السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي مع جامعة المنصورة برئاسة الدكتور شريف يوسف، رئيس الجامعة.

وجاء الاجتماع لمتابعة عملية التحكيم النهائية للجوائز الداخلية بجامعة المنصورة عن فئة الكليات الحكومية وفرق العمل. حضر اللقاء أ. سهى سعيد، المدير التنفيذي للجائزة مصر للتميز الحكومي، د. محمد محمدي، مدير التقييم والجودة، د. محمد عبد ربه، عميد معهد الانتاجية والجودة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

تطبيق معايير التميز بالجامعة


وخلال اللقاء، أشاد السفير هشام بدر بتعاون قيادات الجامعة ودورها الرائد في تطبيق معايير التميز بالجامعة ومشاركتها الفعالة في رحلة التميز بالجائزة الوطنية خلال دوراتها السابقة، وهنأ رئيس جامعة المنصورة  لحصول كلية الهندسة على المركز الأول على مستوى الجمهورية بجائزة مصر في دورتها الثالثة، إضافة الى ما حققته الجامعة من إنجازات في مختلف المجالات العلمية والبحثية في كافة المحافل المحلية والدولية، مؤكدا ان التميز رحلة مستمرة وليس فقط لحظة الفوز.

إطلاق المرحلة الثانية من منظومة الجوائز


وأشار السفير هشام بدر، إلى أن إطلاق المرحلة الثانية من منظومة الجوائز الداخلية يأتي استكمالًا لمسيرة التميز الداخلي بعدد من المؤسسات الحكومية بهدف تعميق ثقافة التميز وتعزيز الروح التنافسية؛ للمساهمة في تنمية القدرات البشرية وإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي والعمل على تأهيل الجهات للمشاركة في الجائزة الوطنية "جائزة مصر للتميز الحكومي" في دورتها القادمة.

تحقيق رؤية مصر 2030


وأشار شريف خاطر، إلى أن الجامعة تهدف في خطتها الاستراتيجية الى التميز لتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة في إطار رعاية واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بجائزة مصر للتميز الحكومي، وحرص الدولة المصرية على تحفيز رُوح المنافسة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتشجيع أفكارهم الإبداعية
واستعرض خاطر أهم ما تتميز به جامعة المنصورة لتعد أول جامعة حكومية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وتضم 18 كلية مختلفة التخصصات يدرس بها 170 الف طالب بمرحلة البكالوريوس، و40 الف طالب بمرحلة الدراسات العليا و حصلت 10 كليات على الاعتماد الأكاديمى منهم كلية الطب حصلت على تجديد الاعتماد للمرة الثالثة عام 2023 م  وتم اعتماد 20 برنامج نوعى منها اعتماد أول برنامجين من نوعهما على مستوى الجامعات المصرية برنامجى الدراسات القانونية باللغة الانجليزية والفرنسية.

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مذكرة تفاهم بين "جائزة مصر للتميز الحكومي" و"القابضة لمياه الشرب" لتطبيق جوائز التميز الداخلي


كما استعرض إنجازات الجامعة وحصولها علي جوائز متنوعة ومراكز متعددة في مختلف المجالات والتخصصات ، فقد حصلت الجامعة على المركز الأول فى التحول الرقمى، كما حصل مركز تقنية الاتصالات والمعلومات  على المركز الأول لأفضل موقع الكترونى تفاعلي ، وحصلت كلية الهندسة على المركز الأولى فى فئة الكليات على مستوى الجامعات المصرية، وأفضل جامعة ابتكارية عل مستوى جامعات الدلتا، والمركز الأول كأفضل جامعة صديقة للبيئة.
وخلال أعمال التحكيم، تم استعراض الآليات التي اتخذت لتنفيذ الجوائز الداخلية ، ومراحل العمل بداية من مرحلة التدريب وتقديم طلبات الترشح، و تلى ذلك مراحل التقييم مع توفير النظام الإلكتروني لإدارة عملية التقييم ثم عرض النتائج النهائية و قام فريق التقييم و لجنة الجودة باستعراض نقاط القوة وفرص التحسين للكليات المتأهلة ووصولا الى عرض التوصيات الختامية ، تجدر الإشارة الى تقدم عدد 14 كلية بجوائز التميز المؤسسي "فئة الكليات الحكومية" لتتأهل الى مرحلة الزيارات الميدانية 6 كليات و21  فريق عمل ليتأهل عدد  10 فرق عمل للزيارات الميدانية تمهيدا لتصعيد  الثلاثة الأوائل للمنافسة على مستوى الجمهورية بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها القادمة 2024.

"التميز الحكومى" و"الأعلى للجامعات" يتابعان تحكيم جوائز جامعة عين شمس

جائزة مصر للتميز الحكومي السفير هشام بدر وزيرة التخطيط جائزة مصر للتميز جامعة المنصورة جوائز التميز المؤسسي

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