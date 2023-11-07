"التخطيط" تبدأ تصعيد قيادات جديدة فى 6 إدارات مركزية.. وفتح باب التقديم لمدة شهر

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية فى التخصصات الآتية: رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، مدير عام الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات، مدير عام الإدارة العامة للإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني، مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني، مدير عام الإدارة العامة للدراسات السكانية، مدير عام الإدارة العامة للكهرباء واستخدامات وترشيد الطاقة، ومدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية.

موعد تقديم الطلبات

يبدأ التقديم بين يومى 1/11 حتى 30/11 /2023، وتسلم الطلبات باليد للمشرف على الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالوزارة، وترفق بالمستندات الآتية: السيرة الذاتية، بيان حالة وظيفية معتمد مبينًا به التدرج الوظيفي والتأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية وتقارير كفاية الأداء عن الثلاث سنوات السابقة والجزاءات إن وجدت (لموظفي الجهاز الإداري للدولة)، بيان عن أبرز الإنجازات والإسهامات السابقة والاقتراحات لتطوير الإدارة العامة المعنية، عدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومي، عدد 6 صور شخصية، المؤهل العلمي، صورة الشهادة العسكرية (للذكور)، صحيفة الحالة الجنائية موجهة إلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

شروط شغل الوظائف الشاغرة

يشترط فيمن يتقدم لشغل الوظائف المعلن عنها أن يكون مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها، اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة، اجتياز البرنامج التدريبى المطلوب لإعداد وشغل وظائف الإدارة العليا، والقدرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها، والقدرة على اتخاذ القرارات، بالإضافة إلى مهارات استخدام الحاسب الآلى، والحصول على مؤهل يتواءم مع نوع وطبيعة الوظيفة، وقضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل فى وظيفة من المستوى الأدنى له مباشرة، أو قضاء مدة كلية مقدارها ثمانية عشر عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.