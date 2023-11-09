محمد فرحات: التصورات الأمريكية والأوروبية لما بعد العدوان على غزة بها خلل

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن التصورات الأمريكية والأوروبية التي طُرحت لما بعد العدوان على غزة بها خلل كبير وعدم فهم للأزمة، والتعامل مع الأزمة كأنها منفصلة تمامًا عن الواقع وما حدث.

وأضاف "فرحات"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أنه يجب النظر لما حدث في 7 أكتوبر باعتباره جزءًا من أزمة كبيرة، وهي أزمة السياسات الإسرائيلية في قطاع غزة وتجاه الفلسطينيين وغياب أي أفق سياسي.

محمد فايز فرحات: مصر دائمًا تذكر العالم بأن القضية الفلسطينية مركزية في هذا الإقليم

وتابع: "مصر دائمًا تذكر العالم بأن هناك قضية مركزية في هذا الإقليم، وأنه لا يُمكن أن يتحقق الأمن والاستقرار الإقليمي للجميع دون تسوية عادلة ونهائية لهذه القضية".

كما أشار إلى أن كل المقاربات والتصورات التي طُرحت سواء من جهات أوروبية أو أمريكية اتسمت بدرجة كبيرة من الخلل والانحياز، حيث تم التعامل مع الأزمة وكأن السؤال المطروح هو كيف يمكن ضمان أمن إسرائيل، وهذا خلل كبير، لأننا لا نتعامل مع أمن طرف واحد فقط.