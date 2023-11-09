الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

انطلاق أولى رحلات الجسر الجوى السعودى إلى قطاع غزة

رحلات الجسر الجوي
رحلات الجسر الجوي السعودي إلى قطاع غزة

انطلقت أولى رحلات الجسر الجوي الإغاثي السعودي، اليوم الخميس، لتقديم المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور سامر الجطيلي - في تصريح أوردته قناة (الإخبارية) السعودية - إنه بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأفراد المجتمع السعودي؛ تبدأ المملكة من خلال ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة، اليوم في تسيير أولى طائرات الجسر الجوي إلى مدينة العريش المصرية لإيصال المساعدات لأشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف أن المساعدات تم اختيارها وانتقاؤها بناء على التواصل المستمر مع الشركاء على الأرض أهمهم الهلال الأحمر الفلسطيني، وتحتوي على كل ما يعتبر ذا أولوية في هذه المرحلة؛ أهمها المستلزمات الطبية والمواد الغذائية والإيوائية.

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تطورات استمرار العدوان الإسرائيلي

وكان قد بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، تطورات استمرار العدوان الإسرائيلي على السكان في قطاع غزة، والجهود على المستويات كافة؛ من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية وعلاج الجرحى. 

وشدد أشتية - خلال لقاء عقده أمس الأربعاء في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور سفيرة دولة فلسطين لدى فرنسا هالة أبوحصيرة - على أهمية التعاون بين "الأونروا" والهلال الأحمر الفلسطيني والجهات الإغاثية العاملة في القطاع؛ لضمان وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية لجميع المناطق التي يتواجد فيها السكان المدنيون في القطاع، وضرورة تنسيق المساعدات الإنسانية والطبية لتكون وفق الأولويات التي يحتاجونها في قطاع غزة. 

يذكر أن رئيس الوزراء الفلسطيني وصل مساء أمس إلى باريس؛ للمشاركة في المؤتمر الدولي من أجل السكان المدنيين في غزة الذي سيعقد اليوم الخميس، بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. 

ويعقد المؤتمر من أجل الدعوة لاحترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وتعزيز الحصول على المساعدات الإنسانية، وتلبية الاحتياجات الإنسانية والإغاثية التي يحتاجها قطاع غزة في قطاعات الصحة والمياه والطاقة والغذاء، والدعوة إلى حشد الدعم المالي من أجل دعم الوكالات والمنظمات الدولية الفاعلة ميدانيًا. 

أولى رحلات الجسر الجوي قطاع غزة غزة انطلاق أولى رحلات قطاعات الصحة

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