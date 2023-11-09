4 قرارات لوزير العدل تخص مصلحة الشهر العقارى والتوثيق
نشرت الوقائع الرسمية 4 قرارات لوزير العدل تخص مصلحة الشهر العقاري.
وجاء أولها: ينشأ فرع للتوثيق المتنقل باسم (مركز خدمات مصر المتنقل رقم "48") يتبع مكتب التوثيق المركزي ويقوم بكل أعمال التوثيق المختلفة فى الأيام التى تحدد له.
والثاني: ينشأ فرع للتوثيق المتنقل باسم (مركز خدمات مصر المتنقل رقم "47") يتبع مكتب التوثيق المركزى ويقوم بكل أعمال التوثيق المختلفة فى الأيام التى تحدد له.
والثالث: ينشأ فرع للتوثيق المتنقل باسم (مركز خدمات مصر المتنقل رقم "46") يتبع مكتب التوثيق المركزى ويقوم بكل أعمال التوثيق المختلفة فى الأيام التى تحدد له.
الرابع: ينشأ فرع للتوثيق المتنقل باسم (مركز خدمات مصر المتنقل رقم "45") يتبع مكتب التوثيق المركزى ويقوم بكل أعمال التوثيق المختلفة فى الأيام التى تحدد له.