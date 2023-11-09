الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

4 قرارات لوزير العدل تخص مصلحة الشهر العقارى والتوثيق

وزير العدل
وزير العدل

نشرت  الوقائع الرسمية 4 قرارات لوزير العدل تخص مصلحة الشهر العقاري.

وجاء أولها: ينشأ فرع للتوثيق المتنقل باسم (مركز خدمات مصر المتنقل رقم "48") يتبع مكتب التوثيق المركزي ويقوم بكل أعمال التوثيق المختلفة فى الأيام التى تحدد له.

والثاني: ينشأ فرع للتوثيق المتنقل باسم (مركز خدمات مصر المتنقل رقم "47") يتبع مكتب التوثيق المركزى ويقوم بكل أعمال التوثيق المختلفة فى الأيام التى تحدد له.

والثالث: ينشأ فرع للتوثيق المتنقل باسم (مركز خدمات مصر المتنقل رقم "46") يتبع مكتب التوثيق المركزى ويقوم بكل أعمال التوثيق المختلفة فى الأيام التى تحدد له.

للعمل يوم الجمعة.. الجريدة الرسمية تنشر قرارات وزير العدل بإنشاء فروع متنقلة للتوثيق

الرابع: ينشأ فرع للتوثيق المتنقل باسم (مركز خدمات مصر المتنقل رقم "45") يتبع مكتب التوثيق المركزى ويقوم بكل أعمال التوثيق المختلفة فى الأيام التى تحدد له.

 

وزارة العدل فرع للتوثيق المتنقل مصلحة الشهر العقاري مركز خدمات مصر قرار وزارة العدل قرار وزير العدل رقم 6256 لسنة 2023 المستشار عمر مروان

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للعمل يوم الجمعة.. الجريدة الرسمية تنشر قرارات وزير العدل بإنشاء فروع متنقلة للتوثيق

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