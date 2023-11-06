للعمل يوم الجمعة.. الجريدة الرسمية تنشر قرارات وزير العدل بإنشاء فروع متنقلة للتوثيق

نشرت الجريدة الرسمية، صباح اليوم، قرارات المستشار عمر مروان وزير العدل، بشأن إنشاء فروع للتوثيق المتنقل باسم "مركز خدمات مصر المتنقل" والتي تتبع مكتب التوثيق المركزي ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة في الأيام التي تحدد لمركز.

وحملت قرارات وزير العدل أرقام 6245 و6246 و6247 و6248 و6249 و6250 لسنة 2023، والتي تضمنت إنشاء الفروع المتنقلة.

الوزارة تتيح خدمة عمل مراكز التوثيق من خلال 12 مركزا

وأتاحت وزارة العدل خدمة عمل مراكز التوثيق من خلال 12 مركزا لخدمات مصر المتنقلة، لخدمة المواطنين الراغبين فى خدمات التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري، حيث تعمل هذه المراكز لأول مرة في العطلة الرسمية يوم الجمعة من كل أسبوع.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل، فيما يتعلق بالتيسير على المواطنين وإتاحة كافة معاملات التوثيق كل يوم "جمعة من كل أسبوع".