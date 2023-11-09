انتخابات الرئاسة.. بدء الدعاية الانتخابية فى شوارع دمياط

شهدت شوارع محافظة دمياط، صباح اليوم الخميس، بدء الدعاية لانتخابات الرئاسة المقبلة، حيث انتشرت لافتات الدعاية الانتخابية للمرشح لرئاسة الجمهورية ورئيس الجمهورية الحالي عبدالفتاح السيسي، كما انتشرت لافتات الدعاية الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر، المرشح في انتخابات الرئاسة عن حزب الشعب الجمهوري.

يذكر أنه تم تعليق اللافتات وهي تحمل الرموز الانتخابية للمرشحين بعد الإعلان عنها أمس.

كما وجّهت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بالاستعداد للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها أيام ١٠ و١١ و١٢ من شهر ديسمبر المقبل، وتوعية المواطنين بأهمية المشاركة الفعالة والإيجابية بالإدلاء بأصواتهم باعتباره حقًا يكفله الدستور وواجبًا وطنيًا على كل مصرى ومصرية، حيث أطلق قطاع الثقافة ندوات بعدد من القرى لحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات، وأيضًا التأكيد على دور المرأة فى المشاركة باعتبارها نصف المجتمع وتوعية أسرتها على أهمية الإدلاء بأصواتهم.

كما أطلقت مديرية التربية والتعليم عددًا من البرامج تهدف إلى تسليط الضوء حول أهمية المشاركة وأهم المشروعات القومية التى شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، وتعزيز قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب.

واستمرت مديرية الأوقاف فى عقد ندوات للتوعية بذلك، كما أطلقت الوحدات المحلية حملات إعلامية عبر حساباتها الرسمية، لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية، والتأكيد على دور المواطن فى استكمال مسيرة التنمية والبناء.

محافظ دمياط تؤكد استعداد كل الجهات للانتخابات الرئاسية

وأكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، استعداد كل الجهات للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، المقرر انعقادها أيام ١٠ و١١و١٢ ديسمبر المقبل، حيث ترأس اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، اجتماعًا مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن وممثلى عدد من الجهات، لمناقشة دور تلك الجهات فى نشر الوعى بين المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم بالانتخابات.

وتم التأكيد، خلال الاجتماع، على دور الوحدات المحلية فى تنفيذ ذلك من خلال الاجتماعات والندوات الدورية، وأكد اللواء همام على دور مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والثقافة، وذلك لتوعية العاملين بتلك الجهات الشباب بالمشاركة فى الانتخابات باعتباره واجبًا وطنيًا، مؤكدًا أن غرس قيم الانتماء وحب الوطن والمواطنة لدى الشباب وتعريفهم بالمشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة، وأيضًا توعيتهم بالمخاطر والتحديات التى تواجه الأمن القومى، من خلال عقد حوار معهم، لحمايتهم من أى أفكار متطرفة.

وأشار سكرتير عام المحافظة إلى أهمية دور الأزهر الشريف والأوقاف والكنيسة فى تلك الخطة، مؤكدًا على دور المجلس القومى للمرأة لنشر الوعى بين السيدات على المشاركة بالانتخابات، نظرًا لدور المرأة الكبير والفعال بالمجتمع، هذا إلى جانب دورها لحث أسرتها على النزول للتصويت.

وأكد أيضًا على ضرورة تفعيل دور الصفحات الرسمية لكل الجهات بالمحافظة للتوعية بأهمية المشاركة السياسية الفعالة بالعملية الانتخابية، والتأكيد على أنه حق يكفله الدستور وواجب وطنى على كل مصرى ومصرية لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.