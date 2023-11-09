البنت بـ3 آلاف جنيه.. مفاجآت فى اعترافات "أم خالد" زعيمة أكبر شبكة للحرام بالجيزة

فجرت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة مفاجآت في زعامة سيدة لأكبر شبكة نسائية لراغبي المتعة الحرام بمناطق الشيخ زايد والهرم وأكتوبر والجيزة، مستغلة عدد من الفتيات لعرضهن على راغبي المتعة الحرام مقابل الأموال.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة تدعى أم خالد تقوم باستقطاب السيدات اللاتي تعانين من التفكك الأسري للاتجار بهن في القيام بأعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية ضخمة.

البنت بـ3 آلاف جنيه

وكشفت تحريات مباحث الآداب، أن سيدة ثلاثينية تدعى أم خالد، تستغل التفكك الأسري الذي تعاني منه بعض السيدات والفتيات، وتقوم باستقطابهن واستدراجهن نحو الأعمال المنافية للآداب حيث كانت تقدمهن للرجال راغبي المتعة بمقابل مادي 3000 جنيه ثمن الفتاة في الليلة الواحدة.

واضافت التحريات، أن المتهمة كانت تتواصل هاتفيا مع عملائها من راغبي المتعة الحرام، وترسل إليهم مجموعة من صور الفتيات والسيدات للاختيار بينهن، ثم تستعين بسائق لتوصيل الفتيات والسيدات الساقطات وتركز على راغبي المتعة الحرام من الاثرياء العرب الوافدين من الخارج ثم تتحصل على أموال منهم يقوم السائق بتبديلها إلى الجنيه المصري.

وشرحت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، أن المتهمة أم خالد قامت بالإتفاق مع أحد الأشخاص على إرسال 4 فتيات له مقابل الحصول على 12 ألف جنيه، حيث أرسلت له صورا لفتيات وسيدات وقع الأختيار منهم على 4 فتيات وقامت بإرسالهن إليه عن طريق سائق مقابل تحصلها على المبلغ المالي المتفق عليه.

استغل التفكك الأسري

وأكدت المتهمة أمام جهات التحقيق أنها استهدفت السيدات اللاتي تعانين من تفكك أسري، وتقدم لهن يد العون في البداية لكي تكسب ثقتهن وتبدأ في عرض أفكارها المسمومة حتى يسقطن في فخ الرذيلة، ولا يستطعن الابتعاد عن بئر الخيانة.

وأوضحت المتهمة، أنها تتلقى اتصالات من راغبي المتعة الحرام من خلال رقم هاتف خصصته لهذا الهدف، وتقوم بالاتفاق مع الزبون وتحديد الأموال بناء على جنسيته وحالته المادية، ويقوم بتحول جزء من الحساب قبل إجراء أي مقابلة مع الساقطات، مضيفة أنها توزع الفتيات والسيدات، على راغبي المتعة الحرام وتعطيهم جزءا من الأموال التي حصلت عليها.

بوزع بنات بس ومبروحش شقق

وتابعت المتهمة في أقوالها أنها تنظم المقابلات لراغبي المتعة الحرام فقط، ولم تمارس الرزيلة إلا في الهاتف فقط على حسب وصفها بالتحقيقات.

وكانت ألقت القبض على سيدة شهيرة في أوكار الليل، شهيرة بـ "أم خالد"، حيث نجح رجال المباحث في ضبطها بعد رصد نشاطها الآثم في مجال التحريض على الأعمال المنافية للآداب وتزعم شبكة لاستقطاب السيدات اللاتي تعانين من التفكك الأسري ثم إغرائهم للقيام بأعمال منافية للأداب مقابل مبالغ مالية كبيرة.