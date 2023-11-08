"اعترضت على معاكستها فقتلها".. تفاصيل وفاة سيدة خلال مشاجرة بالصف

اعترضت فتاة على معاكسة جارها واعتراضه طريقها، إلا أنه قام بسبها أمام المارة وباقي الجيران فاستعانت بأفراد أسرتها لتأديبه فتحول الأمر إلى مشاجرة تراشق خلالها الطرفان الحجارة .

تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة بقيادة اللواء محمد الشرقاوي، كشفت أن مشاجرة نشبت بين عائلتين في مدينة الصف جنوب المحافظة، راح ضحيتها سيدة بعد تعرضها لإصابة في الرأس خلال تراشق الطرفين بالحجارة.

وأشارت التحريات إلى أن المجني عليها اعترضت على معاكسة سائق لها وعقب نشوب مشاجرة بين أسرتها وأسرة السائق قام الأخير بضربها ضربة عنيفة بحجر على رأسها فأودى بحياتها في الحال.

وألقت مباحث الجيزة القبض على الطرفين وتم نقل جثة السيدة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.