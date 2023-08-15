الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط المتهم الثانى بقتل حداد لاعتراضه على معاكسة زوجته بالدقهلية

القبض
القبض

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من إلقاء القبض على المتهم الثاني في واقعة قتل حداد؛ بسبب اعتراضه على معاكستهما زوجته بقرية أبوذكرى، وذلك أثناء محاولته الاختباء بمحافظة دمياط.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، بمقتل حداد مسلح بطلق ناري على يد عاطلين، بسبب خلافات بينهم بقرية كفر أبو ذكرى دائرة المركز.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع شاب يدعى محمد محمد عبدالقادر علي، ويبلغ من العمر 36 عامًا، ويعمل حداد مسلح بالخارج، بطلق ناري.

وبالفحص تبين أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه والمتهمين وهما السيد م.ال.م، ومحمد م.ع، عاطلين، مقيمان بقرية أبوذكرى دائرة مركز منية النصر، وأطلقا عليه عيارًا ناريًا بالصدر من بندقية خرطوش أودى بحياته في الحال، وفرا هاربين.

وكشفت التحريات أن المتهمين ترصدا بالمجني عليه أثناء جلوسه على المقهى، وذلك على إثر خلافات سابقة بينهما بسبب معاكستهما زوجته، وذلك أثناء سفره منذ عامين، ونشبت بينهم مشاجرة قديمة ما زرع في نفوسهما رغبة في الانتقام منه، وأطلقا عليه عيارًا ناريًا أودى بحياته.

وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر برئاسة الرائد محمد صبح، رئيس المباحث، من ضبط المتهم الأول ويدعى السيد م.ال.م. وذلك من خلال مأمورية أمنية بالتنسيق مع مديرية أمن المنوفية ووحدة مباحث مركز شرطة الباجور، أثناء اختباءه لدى أحد أقاربه، فيما تم ضبط المتهم الثاني محمد م.ع.ر. 36 سنة، أثناء محاولته الهرب لمحافظة دمياط.

وبإرشادهما تم ضبط البندقية الخرطوش المستخدمة في الواقعة، و4 طلقات حية من ذات عيار السلاح، وتم تحرير المحضر رقم 28 أحوال وإرفاقه بالمحضر رقم 10767 جنح منية النصر لسنة 2023، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

الأجهزة الأمنية الدقهلية القبض قتل الحداد

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