"مجموعة السبع" تتبنى موقفًا موحدًا بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

أعلن وزراء خارجية مجموعة السبع (G7) أغنى الديمقراطيات الليبرالية اليوم الأربعاء، أنهم تبنوا موقفا موحدا بشأن الحرب بين إسرائيل وفلسطين بعد اجتماعات مكثفة في طوكيو، ودعوا إلى "هدنة إنسانية" لتسريع عملية إيصال المساعدات للمدنيين في قطاع غزة.

وتحدث وزراء مجموعة السبع (الولايات المتحدة واليابان وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا) عن أزمات أخرى في العالم، بما في ذلك حرب روسيا في أوكرانيا، والبرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، والعدوان الصيني المتزايد في النزاعات الإقليمية مع كوريا الشمالية.

التحرك العاجل لمساعدة المدنيين في غزة

وبعد يومين من المحادثات، سعت دول مجموعة السبع في بيانها اليوم، إلى الموازنة بين إدانة حماس والحاجة إلى تحرك عاجل لمساعدة المدنيين في القطاع الفلسطيني المحاصر.

وجاء في بيان وافق عليه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزراء خارجية بريطانيا وكندا وفرنسا:

“يجب على جميع الأطراف السماح بوصول المساعدات الإنسانية للمدنيين دون عوائق، بما في ذلك الغذاء والماء والرعاية الطبية والوقود والمأوى والوصول إلى عمال الإغاثة”.

وتابع: “ندعم وقف إطلاق النار الإنساني والممرات لتسهيل إيصال المساعدات المطلوبة بشكل عاجل وحركة المدنيين وإطلاق سراح الرهائن”.

وكان اجتماع مجموعة السبع في جزء منه محاولة للحد من تفاقم الأزمة الإنسانية وفي الوقت نفسه منع تعميق الخلافات الأوسع بين الأعضاء بشأن غزة.

كما أدانوا تصاعد أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون ضد الفلسطينيين، والتي قالوا إنها “غير مقبولة، ويقوض الأمن في الضفة الغربية، ويهدد آفاق السلام الدائم”.