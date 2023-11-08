الأربعاء 08 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"مجموعة السبع" تتبنى موقفًا موحدًا بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

جي7
جي7

أعلن وزراء خارجية مجموعة السبع (G7) أغنى الديمقراطيات الليبرالية اليوم الأربعاء، أنهم تبنوا موقفا موحدا بشأن الحرب بين إسرائيل وفلسطين بعد اجتماعات مكثفة في طوكيو، ودعوا إلى "هدنة إنسانية" لتسريع عملية إيصال المساعدات للمدنيين في قطاع غزة. 

وتحدث وزراء مجموعة السبع (الولايات المتحدة واليابان وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا) عن أزمات أخرى في العالم، بما في ذلك حرب روسيا في أوكرانيا، والبرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، والعدوان الصيني المتزايد في النزاعات الإقليمية مع كوريا الشمالية. 

التحرك العاجل لمساعدة المدنيين في غزة 

txt

مستشار الأكاديمية العسكرية: خرق الهدنة فى غزة أمر متوقع من الطرفين

وبعد يومين من المحادثات، سعت دول مجموعة السبع في بيانها اليوم، إلى الموازنة بين إدانة حماس والحاجة إلى تحرك عاجل لمساعدة المدنيين في القطاع الفلسطيني المحاصر.

وجاء في بيان وافق عليه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزراء خارجية بريطانيا وكندا وفرنسا: 

“يجب على جميع الأطراف السماح بوصول المساعدات الإنسانية للمدنيين دون عوائق، بما في ذلك الغذاء والماء والرعاية الطبية والوقود والمأوى والوصول إلى عمال الإغاثة”. 

وتابع: “ندعم وقف إطلاق النار الإنساني والممرات لتسهيل إيصال المساعدات المطلوبة بشكل عاجل وحركة المدنيين وإطلاق سراح الرهائن”.

وكان اجتماع مجموعة السبع في جزء منه محاولة للحد من تفاقم الأزمة الإنسانية وفي الوقت نفسه منع تعميق الخلافات الأوسع بين الأعضاء بشأن غزة.

كما أدانوا تصاعد أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون ضد الفلسطينيين، والتي قالوا إنها “غير مقبولة، ويقوض الأمن في الضفة الغربية، ويهدد آفاق السلام الدائم”.

جي 7 الحرب إسرائيل فلسطين غزة

الأكثر قراءة

أول تعليق من مدرب الزمالك على الفوز أمام بيراميدز

الحكومة تطرح شققًا بنظام الإيجار ضمن مشروع "سكن كل المصريين"

قناة عبرية: مصر تقترب من التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار إنسانى فى قطاع غزة

"التموين": مد فترة إعفاء واردات الذهب من الجمارك يساهم فى استقرار الأسعار

عامر حسين يعلن موعد نهائى كأس مصر بين الأهلى والزمالك

أسعار السجائر الجديدة.. القائمة الكاملة لمنتجات "الشرقية- إيسترن كومبانى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

وضع معقد

ماجد حبته

مؤتمر باريس حول غزة

خالد عكاشة

مستجدات الوضع الميدانى فى السودان!

محمد العسيري

نحن لا نأكل الحرب.. الحرب تأكل الجميع

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

لواء.حمدى البطران

مصر وغزة.. وحديث المآسى

محمد رفعت

تطور الموقف المصرى!

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (1)

صور

فرحة جنونية للاعبي الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى وسكرتير عام الأمم المتحدة يبحثان جهود التوصل لوقف إطلاق النار فى غزة

مصدر أمريكى: مصر رفضت نشر قوات عربية فى غزة.. وقرارنا صارم برفض التهجير لسيناء

مصادر مطلعة: مصر تقترب من التوصل إلى هدنة إنسانية فى غزة تشمل تبادل الأسرى والمحتجزين