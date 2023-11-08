مستشار الأكاديمية العسكرية: خرق الهدنة فى غزة أمر متوقع من الطرفين

قال اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن قوات الاحتلال من الممكن جدًا أن تخرق الهدنة في غزة إذا وجدت الهدف أمامها.

أضاف الحلبي خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن الاستطلاع الإسرائيلي لقطاع غزة لن يتوقف إطلاقًا بمساعدة أمريكية: "مشكلة إسرائيل الكبرى في تحديد أماكن مقاتلي المقاومة الفلسطينية ومدى كثافتهم وتسليحهم".

وتابع "إذا وجدت إسرائيل أي تحركات مسلحة ستطلق النار فورًا تحت أي مسمى؛ لأنه لا أحد يحاسبهم على جرائمهم وهذا أمر متوقع تمامًا وأيضًا الرد من حماس أمر متوقع".

هشام الحلبي: الأمور في غزة لن تمر بسلاسة وهدوء أثناء وقف إطلاق النار

وأشار إلى أن الأمور في غزة لن تمر بسلاسة وهدوء أثناء وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن الملف معقد عسكريًا بشكل كبير جدًا خاصة أن الداخل الإسرائيلي يغلي في اتجاه الحكومة.

وتابع "هناك أكثر من 11 ألف شهيد فلسطيني غير المفقودين، لذلك الكره والغل تجاه إسرائيل لن ينتهي أبدًا"، مؤكدًا أن حجم الكره الموجود من الأجيال الموجودة والقادمة تجاه إسرائيل ضخم جدًا.