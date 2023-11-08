الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علاقات دولية: الريادة قدر مصر ولا أحد يستطيع المزايدة عليها فى دعم فلسطين

الدكتور حامد فارس
الدكتور حامد فارس خبير العلاقات الدولية

علّق د. حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية على اقتراب توصل مصر لـ هدنة إنسانية في قطاع غزة لمدة 3 أيام، قائلًا إن الريادة قدر مصر ولا يستطيع أحد أن يزايد على دور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية.

أضاف فارس في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن مصر هي الواجهة الرئيسية لكل دول العالم ولم تنجح دولة في تقديم كل شيء للأشقاء في فلسطين إلا الدولة المصرية.

وأكد أستاذ العلاقات الدولية أن مصر تحركت منذ اليوم الأول وبشكل كبير على كافة المحاور والاتجاهات لإحداث اختراق حقيقي فيما يخص الأزمة في قطاع غزة، وبالتالي نجحت مصر رغم التعنت الإسرائيلي الواضح والمواقف الغربية المتخاذلة.

حامد فارس: مصر سعت منذ اللحظة الأولى لإحداث انفراجة في أزمة غزة

وتابع أن أكبر رئيس دولة في العالم أشاد بالرئيس المصري ودور مصر في إدخال المساعدات لقطاع غزة، كدلالة واضحة أن مصر سعت من اللحظة الأولى ومن خلال علاقاتها التاريخية القوية ووجود مفاوض مصري حكيم ورشيد يدرك خطورة التحديات الكبيرة في المنطقة لإحداث انفراجة سواء في إدخال المساعدات الإنسانية أو وقف إطلاق النار.

مصر فلسطين القضية الفلسطينية السيسي الرئيس السيسي هدنة إنسانية في غزة الحياة اليوم

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