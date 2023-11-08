الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مقدمة من الأهالي

محافظ الوادى الجديد: إطلاق حملة تبرع لإرسال مساعدات غذائية لغزة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ، والمحاسب سيد محمود، سكرتير عام المحافظة، واللواء وليد منصور، مساعد مدير أمن المحافظة والقيادات الأمنية والتنفيذية وعدد من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

واستهل المحافظ الجلسة بتكريم السيد نبيل حنفي، رئيس مركز الفرافرة السابق، وذلك لبلوغه السن القانونية للمعاش، معربًا عن تقديره جهوده وتفانيه في أداء مهامه الوظيفية، متمنيًا له التوفيق. 
 

أعقبها بحث عدد من الموضوعات واتخاذ قرارات بشأنها، موجهًا بما يلي:

-التأكد من جاهزية اللجان الخاصة بالانتخابات الرئاسية بالمدارس وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة.

-حصر أعداد المعلمين بالتخصصات المختلفة لتوزيع وسد العجز بالمراكز النائية.

-توفير الأدوية اللازمة لمكافحة النمل الأبيض بالقرى بدعم ٥٠٪ من المحافظة.

-سرعة الانتهاء من تركيب العدادات الكودية للآبار الزراعية في إطار خطة المحافظة للحفاظ على الخزان الجوفي.

إجراء فحص طبي شامل للأطفال بالحضانات والمدارس للكشف عن أمراض سوء التغذية وتوفير العلاج اللازم، وصرف وجبات غذائية لأطفال الحضانات.

-حصر أعداد الغارمات وسداد الديون المستحقة وفقًا لبحث الحالة الاجتماعية.

-سرعة الانتهاء من فرش وتأثيث الوحدات الصحية بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

-إطلاق حملة تبرع لإرسال مساعدات غذائية لأهالي غزة مقدمة من أهالي المحافظة والمستثمرين.

-صرف كوبونات لشراء السلع الأساسية والخضروات بدعم من المحافظة لصغار الموظفين ومنحها مجانًا لذوي الاحتياجات الخاصة ومستحقي تكافل وكرامة.

محافظ الوادي الجديد إجتماع المجلس التنفيذي جاهزية اللجان الخاصة بالانتخابات توفير الأدوية اللازمة مكافحة النمل الأبيض حصر أعداد الغارمات حملة تبرع مساعدات غذائية لأهالي غزة

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