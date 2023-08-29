محافظ الوادى الجديد يعتمد فتح فصول خدمات بـ3 مدارس فنية

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، فتح ٣ فصول خدمات بالمدارس الفنية بالمحافظة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣م.

وأوضح المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالمحافظة، أنه سيتم فتح الفصول بمدارس:

- مدرسة المروة التجارية بالخارجة بمجموع ١٩٠ درجة.

- مدرسة الثانوية الصناعية العسكرية بالخارجة بمجموع ١٨٠ درجة.

- مدرسة موط الثانوية التجارية بالداخلة بمجموع ٢١٠ درجات.

يأتى ذلك من منطلق الحرص على إتاحة الفرص لأكبر عدد من طلاب الشهادة الإعدادية للالتحاق بالمدارس الثانوية، ولرغبة أولياء الأمور فى فتح فصول للخدمات بمدارس التعليم الثانوي بالمصروفات للطلاب الحاصلين على مجموع أقل من الحد الأدنى للتقدم إلى المدارس المذكورة.

كما قرر اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، النزول بالحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام على مستوى المحافظة في الأماكن الشاغرة بجميع الإدارات التعليمية.

وأوضح المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالمحافظة، أنه تم النزول بالحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثالثة لتنسيق الصف الأول الثانوى على النحو التالي:

- إدارة الخارجة التعليمية 225 درجة.

- إدارة الداخلة التعليمية 220 درجة

- إدارة الفرافرة التعليمية 201.5 درجة

- إدارة بلاط التعليمية 200 درجة.

- إدارة باريس التعليمية 207.5 درجة.

يأتى ذلك من منطلق إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للالتحاق بالتعليم الثانوي العام وحرصًا على مصلحتهم.