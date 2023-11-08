الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أمانة الفلاحين بـ"الحرية المصرى" تناقش خطة دعم المرشح عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات

حزب الحرية المصري
حزب الحرية المصري

عقدت أمانة الفلاحين بحزب الحرية المصري، برئاسة العمدة محمد الطبنجي، والدكتور أحمد بيومي، الأمين العام المساعد، اجتماعًا بمقر الأمانة العامة للحزب، لاستعراض خطة الحزب لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، وتعزيز نسب المشاركة وحث المواطنين على النزول للإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الهام.


واستعرض بيومي خلال اللقاء، حملة الحزب "مسيرة ومسار" لدعم ترشيح السيد عبدالفتاح السيسي رئيسًا للجمهورية، وخطة الحملة وتنفيذها مع الأمانات المركزية والأمانات النوعية بالحزب، والوقوف خلف القيادة السياسية ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اتخاذ القرارات المناسبة في حفظ الأمن القومي المصري.

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"الحرية المصري": المصريون يصطفون خلف الرئيس السيسي لحماية الأمن القومي

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"الحرية المصرى": كلمة الرئيس رسالة للعالم بجاهزية الجيش لحماية الأمن القومى

خطة الحزب لدعم المرشح عبدالفتاح السيسي في الانتخابات 

واستعرض "الطبنجي" خطة الأمانة وعرض مشكلات المزارعين  خلال الفترة المقبلة وكذلك ما ستقدمه أمانة الفلاحين المركزية، سواء داخليًا أو خارجيًا لتوصيل صوت الفلاح والمزارع للجهات والهيئات المسئولة.

كما ناقش "الطبنجي"، دعم القيادة السياسية، وتنفيذ خطة الدولة، في إطار التنمية المستدامة والتنمية الزراعية 2030، والزراعة التعاقدية، ومساندة الدولة نحو تنفيذ المشاريع القومية، لزراعة القمح في الأراضي الصحراوية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد بيومي، الأمين العام المساعد بالحزب، والعمدة محمد الطبنجي، أمين الفلاحين بالحزب، وعدد من أعضاء الأمانة وهم أحمد أبودهب، والحاج عادل أبوتيج، ومحمد صلاح صالح، وعنتر عبدالسيد، وأحمد شعبان، وصابر عبدالسيد.

حزب الحرية المصري
حزب الحرية المصري
حزب الحرية المصري
حزب الحرية المصري
حزب الحرية المصري
حزب الحرية المصري
حزب الحرية المصري
حزب الحرية المصري
حزب الحرية المصري
حزب الحرية المصري
امانة الفلاحين الحرية المصري أمين الفلاحين الدكتور أحمد بيومي السيسي

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