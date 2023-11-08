42 حزبًا ينظمون 6 مؤتمرات لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى

أعلن الدكتور حسين أبوالعطا رئيس حزب المصريين، عضو المكتب السياسى لتحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا ساسيا، ورئيس لجنة تنظيم مؤتمرات التحالف لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى، أنه تقرر عقد 6 مؤتمرات كبرى باسم تحالف الأحزاب المصرية لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى.

وأوضح أبوالعطا أن المؤتمرات الـ6 سيعقد أولها غدا بسوهاج يليها مؤتمر بالقليوبية يوم 12 نوفمبر وثالث بمحافظة القاهرة في 18 نوفمبر، وهناك 3 مؤتمرات أخرى فى محافظات الدقهلية والجيزة والقناة، لافتا إلى أن هذه المؤتمرات بالتنسيق مع حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى.

وتنطلق غدا الخميس، الدعاية الانتخابية للمرشحين بالانتخابات الرئاسية، وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية 2024، برموزهم الانتخابية التى يستخدمها المرشحين فى السباق الرئاسي.

وتستمر فترة الدعاية الانتخابية لمدة شهر، تنتهي مع بدء الصمت الانتخابي الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، يوم 8 ديسمبر القادم، وفي إطار الحد من المخالفات الانتخابية، أصدرت الهيئة قرارا بتشكيل لجان رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية 2023، فى جميع محافظات جمهورية مصر العربية.