دبلوماسى سابق: 7 أكتوبر غيّر مفهوم القوى بين الفلسطينيين وإسرائيل

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن الموقف المصري من قضية تهجير الفلسطينيين ليس مبني على فكرة عدم استقبال الفلسطينيين فمصر استضافت الكثير من الجنسيات، مؤكدًا أن الهدف الأساسي لمصر هو عدم تصفية القضية الفلسيطينة.

أضاف العرابي، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن دور مصر سيكون محوريًا بالنسبة لغزة، لأن مصر ستكون شريان الحياة لهم لأنهم يرفضون ترك أراضيهم والتهجير منها بشكل قسري، مشيرًا إلى أن أي سيناريوهات تتداول في مراكز ابحاث اجنبية فهي وهمية.

مصر عليها مسئولية جديدة بالفترة المقبلة

تابع أن مصر عليها مسئولية جديدة بالفترة المقبلة وهى وحدة الصف الفلسطيني وألا يكون هناك انقسام فلسطيني، مشيرًا إلى أن الفصل بين الضفة الغربية وغزة لا يمكن أن نقبله والشعب الفلسطيني هو من سيقول قوله في هذا الأمر، مؤكدًا أن 7 أكتوبر غير تركيبة القوى بين الفلسطينيين وإسرائيل.