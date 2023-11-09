مواطنة: نعم للمقاطعة.. ومصر استطاعت توصيل المساعدات للفلسطينيين (فيديو)

قالت مواطنة إن ما يحدث لأهل غزة غير مقبول على الإطلاق من قتل للأطفال والنساء والمواطنين العزّل، رافضة ما يقوم به العداون الصهيوني من مجازر وانتهاكات وجرائم مع أهل غزة.

مواطنة تدعم القضية الفلسطينية

وأشادت المواطنة بدور الدولة من خلال قائدها الرئيس السيسى حيث كانت من أوائل الدول التي ساعدت في فتح معبر رفح ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهل غزة، مطالبة المصريين بالالتزام بالمقاطعة لجميع المنتجات الداعمة للكيان المغتصب.

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الرئيس السيسي يدعم القضية الفلسطينية

وحرص الرئيس السيسي على توجيه مجموعة من التحذيرات للمجتمع الدولي، خلال قمة القاهرة للسلام.

وأطلق الرئيس السيسي، خلال كلمته 5 تحذيرات تضمنت رفضًا تامًا للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء، وأن تصفية القضية الفلسطينية تنهي حلم الدولة الفلسطينية المستقلة واتساع رقعة الصراع يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين، الوضع الإنساني في غزة آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة استمرار العمليات العسكرية يمكن أن يخرج عن السيطرة.

السيسى يرفض تصفية القضية الفلسطينية

وحرص السيسي على توجيه رسالة بلهجة حازمة عن عدم القبول بتصفية القضية الفلسطينية.

وقال الرئيس السيسي، خلال قمة القاهرة للسلام إن مصر أكدت وتجدد التشديد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء.

أضاف أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وإهدار كفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية بل وجميع أحرار العالم على مدار 75 عامًا هى عمر القضية الفلسطينية.

وتابع "يخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني، مَن يظن أن الشعب الأبي الصامد يرغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت هذه الأرض تحت الاحتلال أو القصف، كما أؤكد للعالم بوضوح وبلسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري، فردًا فردًا، أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عاجل لن تحدث وفي كل الأحوال لن تحدث أبدًا على حساب مصر".