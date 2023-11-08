برلمانى: "حياة كريمة" تصدرت قائمة الداعمين للأشقاء الفلسطينيين فى غزة

أشاد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، بجهود مبادرة حياة كريمة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات له، أن المبادرة الرئاسية تستهدف تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة من مواد إغاثية ومساعدات للمساهمة في تخفيف حدة المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل جرائم الاحتلال الإسرائيلي وما يمارسه من حملات إبادة وعقاب جماعي انتقامًا من المدنيين العزل.

وأشار محسن إلى أن مبادرة "حياة كريمة" بذلت جهودًا كبيرة لمساعدة الأهالي في قطاع غزة من خلال إرسال شاحنات تحتوي على مواد غذائية وطبية وملابس وأغطية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن مبادرة حياة كريمة تثبت يومًا بعد يوم تحملها المسئولية الاجتماعية كاملة سواء فيما يتعلق بالارتقاء بمعيشة المواطن المصري وتحسين جودتها بتوفير الحياة الكريمة الهنيئة التي تتوافر فيها كافة المتطلبات الأساسية لا سيما في الريف والنجوع التي أصبحت اليوم تتمتع بمرافق وبنية تحتية وتطوير على مستوى كافة الخدمات المقدمة من تعليم وصحة وسكن.

واختتم النائب أحمد محسن أن الريف المصري اليوم تغيرت ملامحه للأفضل بفضل ما تم من تحركات عاجلة من قِبل المبادرة مع كافة المسئولين لتحسين مستوى معيشة الأسر القاطنة لتلك الأماكن ومد جسور حقوق الإنسان في الدولة المصرية وضمان تساوي كافة المواطنين في الحقوق والواجبات.