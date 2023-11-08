الأربعاء 08 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على المتهمين بسرقة مخزن شركة غزل بالمنوفية

تشكيل عصابي - ارشيفية
تشكيل عصابي - ارشيفية

تمكنت مباحث قسم شبين الكوم من ضبط تشكيل عصابى قام بسرقة مخزن لبيع بكر خيط غزل بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد شريف قباله مأمور قسم شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، يفيد بسرقة مخزن بشركة غزل شبين الكوم بمحافظة المنوفية، على الفور قرر اللواء محمد عبد الواحد مدير إدارة البحث الجنائى بالمنوفية، تشكيل فريق بحث برئاسة، برئاسة الرائد احمد عرفة رئيس مباحث قسم شبين الكوم والرائد بلال نجم معاون أول مباحث قسم شبين الكوم والنقيب شريف بدر معاون مباحث القسم وتم ضبطهم، حيث تبين من المعلومات والتحريات قيام 3 أشخاص - "لإثنين منهم معلومات جنائية"، بسرقة بكر خيط غزل من داخل مخزن كائن بدائرة قسم شرطة شبين الكوم، مستخدمين سيارة ملاكى و3 سيارات نقل تابعين لإحدى شركات الشحن قيادة 3 سائقين- مقيمين بدائرة قسم شرطة أول المحلة بالغربية "حسن النية".

وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة المخزن المشار إليه إثر خلافات مالية، وأرشدوا عن جميع المسروقات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مباحث قسم شبين الكوم ضبط تشكيل عصابي سرقة مخزن لبيع غزل بشبين الكوم محافظة المنوفية مدير أمن المنوفية

مواد متعلقة

ضبط تشكيل عصابي لتزوير المحررات الرسمية بالدقهلية

ضبط تشكيل عصابى غسل 35 مليون جنيه من الاتجار بالمخدرات

بينهم سيدتان.. حبس تشكيل عصابي لسرقة أموال شخص بعد اتهامه باستبدالها بالإسكندرية

الأكثر قراءة

الحكومة تطرح شققًا بنظام الإيجار ضمن مشروع "سكن كل المصريين"

أسعار السجائر الجديدة.. القائمة الكاملة لمنتجات "الشرقية- إيسترن كومبانى"

مصدر أمريكى: مصر رفضت نشر قوات عربية فى غزة.. وقرارنا صارم برفض التهجير لسيناء

مصادر مطلعة: مصر تقترب من التوصل إلى هدنة إنسانية فى غزة تشمل تبادل الأسرى والمحتجزين

أسرة عروس القليوبية تذبح عجل ابتهاجا بإعدام قاتل نجلتهم

حقيقة رحيل فيتوريا عن تدريب مصر والتعاقد مع اتحاد جدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

لواء.حمدى البطران

مصر وغزة.. وحديث المآسي

محمد رفعت

تطور الموقف المصرى!

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (1)

جلال حمام

حساب العواقب.. حتمية تاريخية

علي سعدة

مصر.. الدرع والسند

حسين دعسة

هل تدخل "الحرب على غزة" مرحلة حرب الشوارع؟

خالد حريب

ملحمة الشاحنات المصرية لـ غزة

صور

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى وسكرتير عام الأمم المتحدة يبحثان جهود التوصل لوقف إطلاق النار فى غزة

مصدر أمريكى: مصر رفضت نشر قوات عربية فى غزة.. وقرارنا صارم برفض التهجير لسيناء

مصادر مطلعة: مصر تقترب من التوصل إلى هدنة إنسانية فى غزة تشمل تبادل الأسرى والمحتجزين