الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط تشكيل عصابي لتزوير المحررات الرسمية بالدقهلية

ضبط تشكيل عصابي لتزوير
ضبط تشكيل عصابي لتزوير المحررات الرسمية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم تزوير المحررات.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بالدقهلية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (39 خاتم شعار الجمهورية "مقلدين" وأكلاشيه منسوبين لعدد من الهيئات الرسمية والجهات الحكومية – عدد من الشهادات والمستندات وصورها الضوئية "مزورة ومعدة للتزوير" - مجموعة من "تراخيص القيادة والتسيير" - وشهادات لمؤهلات دراسية مختلفة خالية البيانات - شهادات ميلاد ووفاة - سجلات تجارية وعقود بيع وإيجار - محررات رسمية منسوب صدورها لعدة جهات مختلفة - طوابع "مزورة" منسوب لجهات مختلفة- 3 طباعة – جهاز لاب توب – كمبيوتر - جهاز تقطيع وتغليف - 3حبارة "تستخدم فى عمليات التزوير" - مبالغ مالية "عملات مالية أجنبية ومحلية"- 3 هواتف محمولة).

 وبمواجهتهم إعترفوا بتزوير المحررات الرسمية بإستخدام المضبوطات المشار إليها وأن المبالغ المالية من متحصلات نشاطهم، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية تزوير المحررات قطاع الأمن العام مكافحة الجريمة

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