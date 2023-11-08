ميناء دمياط ينظم ورشة عن الصحة والسلامة المهنية في مؤتمر اللوجيستيات

شارك اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، فى ورشة العمل التي نظمتها الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بعنوان دور الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية في خدمة المجتمع البحرى لتحقيق رؤية مصر 2030.

وذلك بحضور اللواء بحري رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، اللواء بحري حسين الجزيري رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، واللواء بحرى نهاد شاهين رئيس الهيئة العامة لميناء الاسكندريه، اللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اللواء عمرو اسماعيل رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، اللواء بحري عبد القادر درويش رئيس الشركة المصرية للمحطات متعددة الأغراض ونخبة من قيادات المجتمع الملاحى، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

تأتي الورشة على هامش فاعليات اليوم الختامي للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكى والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023.

وعلى هامش فعاليات آليوم الثالث للمعرض والمؤتمر الدولى للنقل الذكى والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وافريقيا TransMEA2023.

قطاع النقل البحري يعقد ورشة عمل بعنوان "النقل البحري الأخضر المستدام"

بدأت الورشة بإستعرض اللواء رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحري ومدير الورشة، رؤى وجهود الدولة و الجهات المعنية بالدولة ورؤية الأكاديمية ونماذج لجهود ومشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة ميناء دمياط ويمكن التوافق على أن التحول نحو النقل البحري الأخضر وتحقيق الاستدامة هو المستقبل الحتمي لصناعةالنقل البحري لذلك مصر تعمل بخطوات ثابتة لتحقيق هذا الهدف.

وشارك بالورشة متخصصين بمجالات متنوعة فقد تحدث اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط

تناولت الورشة موضوع يعد من أولويات وزارة النقل المصرية فالعمل على خفض الانبعاثات الكربونية والتطبيق الأشمل لمفهوم النقل البحري الأخضر والمستدام بجميع جوانبه، أولويه رئيسية في ضوء "رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وركزت الورشة على محورين هامين الا وهما جهود الدولة نحو نقل بحري أخضر مستدام والمعايير الدولية للمنظمة البحرية الدولية ونتائج مؤتمرCop27 الذي نجحت جمهورية مصر العربية فى استضافته ودور الوقود النظيف فى صناعة النقل البحري.

وأشار إلى أنه تحرص الموانئ المصرية على مراعاة المعايير البيئية طبقًا لمتطلبات المنظمة البحرية الدولية وتسعى بخطوات ثابته نحو التحول لموانئ خضراء.

وأشاد اللواء بحري أحمد حواش بجهود هيئة ميناء دمياط في ذات الشأن كواحدة من أهم الموانئ البحرية المصرية على ساحل البحر المتوسط.

وفى إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بضرورة العمل على إظهار جهود الدولة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتطوير قطاع النقل خلال الفترة الأخيرة وتلبية لدعوة اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، وضمن فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكى والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وأفريقيا، حيث استقبل جناح وزارة النقل خلال اليوم الاخير للمعرض عدد كبير من السادة العاملين بهيئة ميناء دمياط وأسرهم للتعرف عن قرب على أهم مظاهر التطوير والتحديث لقطاع النقل بجميع جوانبه طبقا لخطة وزارة النقل وما يمثله هذا التطوير من أهمية حيوية تخدم كافة قطاعات التنمية في الدولة.