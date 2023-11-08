الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الفكر للدراسات": مصر موقفها واضح تجاه القضية الفلسطينية

محمد عبد الرازق الباحث
محمد عبد الرازق الباحث بالمركز المصري

قال د.محمد عبد الرازق، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الموقف المصري واضح تجاه القضية الفلسطينية منذ بداية هبوط الكيان الغاصب على الأراضي الفلسطينية.

الكيان الصهيوني الغاشم 

أضاف عبد الرازق، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “اليوم” مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن الموقف المصري حازم بصورة كبيرة منذ بداية العدوان الإسرائيلي الذي استغل موقعه 7 أكتوبر لتنفيذ خططهم الاستعمارية الإبادية، حيث تسعى إسرائيل إلى تسوية القضية الفلسطينية من خلال التهجير القسري للشعب الفلسطيني إلى دول الجوار بما فيهم مصر، لذا رفضت مصر تنفيذ هذا المخطط بكل قوة ووضوح.

تهدئة الأوضاع في فلسطين

أضاف أن هناك حديث عن تواجد قوى إقليمية في قطاع غزة من أجل تهدئة الأوضاع في فلسطين، وهذه المباحثات لم تلق قبولاً عند بعض الدول العربية وفي مقدمتها مصر التي تريد تحقيق السلام الدائم في غزة وليس لوقت قصير، حيث تهدف القاهرة إلى معالجة هذه القضية من جذورها وعدم الرضوخ للحلول المؤقتة.

محمد عبد الرازق باحث مصري الفكر للدراسات الاستراتيجية دي ام سي اليوم

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