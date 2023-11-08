المشدد 10 سنوات لمتهم بالاتجار فى الهيروين والشابو بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه؛ لاتهامه بالإتجار فى الهيروين والشابو وجوهر الميثامفيتامين.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبدالعزيز، وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا، وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة المنشاة، عندما وردت، مفادها قيام المتهم، بالإتجار فى الهيروين والشابو وجوهر الميثامفيتامين، بدائرة المركز، وترويجها على عملائه.

بعد تقنين الإجراءات، وبإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات وتبين أن المتهم ضبط وبحوزته عددا من لفافات الهيروين وأكياس الشابو وجوهر الميثامفيتامين كانت معدة للبيع.

بمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.