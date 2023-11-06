الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

يتاجر في الميثامفيتامين.. السجن المؤبد لديلر المخدرات في سوهاج

محكمة
محكمة

عاقبت جنايات سوهاج، الاثنين، تاجر مخدرات بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، وذلك عقب ثبوت اتهامه بالاتجار فى المخدرات، الشابو وجوهر الميثامفيتامين، بدائرة مركز ساقلته.

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وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

ووردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين وترويجه على عملائه من المتعاطين وأصحاب الكيف،.

على الفور وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية.

ونجح رجال المباحث في  القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة وتم التحفظ على المضبوطات، وإحالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات سوهاج السجن المؤبد تاجر مخدرات مركز ساقلتة الميثامفيتامين المستشار حمدى عبد العزيز بالاتجار فى الشابو

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