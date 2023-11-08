دوري نايل.. جون إيبوكا يقود هجوم سيراميكا أمام الأهلي

أعلن أيمن الرمادي، المدير الفني لسيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي سيواجه ضيفه الأهلي، في الرابعة مساء، في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستجمعهما على ملعب نادي المقاولون العرب.

وسيقود النيجيري جون أبيوكا، هجوم سيراميكا، في مباراة اليوم، إلى جانب كل من محمد عادل، محمد توني، محمود زلاكة.

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري، أحمد رمضان بيكهام، رجب نبيل، أحمد هاني

خط الوسط: محمد إبراهيم، أحمد قندوسي، محمد عادل، محمد توني، محمود زلاكة

خط الهجوم: جون إيبوكا

وكان الأهلي، قد أعلن تشكيله لمواجهة سيراميكا كليوباترا، والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: كريم الدبيس ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وأكرم توفيق

الوسط: إمام عاشور ومروان عطية وأليو ديانج

الهجوم: أحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو