دورى نايل.. تشكيل الأهلى لمواجهة سيراميكا كليوباترا

كشف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لـ الأهلي، عن تشكيل فريقه، لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم “دوري نايل”، موسم 2023-2024.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، فتُقام في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة ON TIME SPORTS 1

تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في دوري نايل

أما عن تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في دوري نايل، فشهد عودة محمد الشناوي لحراسة المرمى، فيما يقود أكرم توفيق الجبهة اليمنى الدفاعية، بينما يتواجد بيرسي تاو رفقة أحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر، في خط الهجوم.

وجاء تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في دوري نايل كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق - محمد عبدالمنعم - ياسر إبراهيم - كريم الدبيس

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر - طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو

ويحتل الأهلي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، وبفارق أربع نقاط عن بيراميدز المتصدر فيما يحتل نادي سيراميكا كليوباترا المركز الـ13 برصيد 7 نقاط.

والتقى الفريقان في 6 مباريات قبل ذلك، حيث فاز المارد الأحمر في أربع مباريات وتعادل في مباراتين فقط دون أن يتلقى الفريق الأحمر أى خسائر.

كان قد عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جلسة مع اللاعبين في فندق الإقامة، قبل ساعات من مواجهة سيراميكا، اليوم الأربعاء، وجه خلالها العديد من الرسائل التحذيرية.

وكشف مصدر داخل القلعة الحمراء، عن أن كولر حذر اللاعبين من استمرار مسلسل إهدار الفرص في الشوط الأول، مثلما حدث في مباراتي صن داونز والمقاولون العرب.

وأضاف المصدر أن المدير الفني للأهلي طلب من لاعبي الفريق ضرورة حسم المباراة مبكرًا، واستغلال أنصاف الفرص للتسجيل في شباك المنافس لحسم المباراة.

وأشار إلى أن كولر هدد بعض اللاعبين من الاستبعاد بشكل نهائي من المباريات، خاصة خط الدفاع، حال استمرار الأخطاء الفردية وتهديد مرمى "الشناوي" طوال سير اللقاء.