كولر يُهدد لاعبى الأهلى بالاستبعاد النهائى من المباريات

عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جلسة مع اللاعبين في فندق الإقامة، قبل ساعات من مواجهة سيراميكا اليوم الأربعاء، وجه خلالها العديد من الرسائل التحذيرية.

وكشف مصدر داخل القلعة الحمراء، أن كولر حذر اللاعبين من استمرار مسلسل إهدار الفرص في الشوط الأول، مثلما حدث في مباراتي صن داونز والمقاولون العرب.

وأضاف المصدر أن المدير الفني للأهلي طلب من لاعبي الفريق ضرورة حسم المباراة مبكرًا، واستغلال أنصاف الفرص للتسجيل في شباك المنافس لحسم المباراة.

وأشار إلى أن كولر هدد بعض اللاعبين من الاستبعاد بشكل نهائي من المباريات، خاصة خط الدفاع، حال استمرار الأخطاء الفردية وتهديد مرمى "الشناوي" طوال سير اللقاء.

هذا واستقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على إجراء بعض التغييرات في تشكيل فريقه أمام سيراميكا كليوباترا؛ من أجل استمرار عملية التدوير بين اللاعبين لإراحة بعض العناصر الأساسية

كولر قرر إجراء 4 تغييرات في تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا واستبعاد 4 لاعبين شاركوا في التشكيل الأساسي أمام المقاولون العرب وهم مصطفى شوبير ومحمد أفشة، علي أن يشارك محمد الشناوي في مركز حراسة المرمى وغياب علي معلول ومشاركة كريم الدبيس، كما يعود مروان عطية بدلًا من أفشة واستمرار الفرنسي أنتوني موديست.

الأهلي يواجه سيراميكا كليوباترا اليوم

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الرابعة عصر اليوم باستاد المقاولون العرب مع سيراميكا كليوباترا في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري العام.

لعب الفريقان ست مباريات في تاريخ مواجهاتهما بالدوري العام منذ صعود سيراميكا للدوري العام موسم 2020-2021، كانت المباراة الأولى يوم 8 يناير 2021 وانتهت بفوز الأهلي 2- صفر، أحرز الهدفين محمود كهربا ووليد سليمان، وآخر مباراة في 29 مايو الماضي وانتهت بفوز الأهلي 1- صفر أحرزه حسين الشحات.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في أربع مباريات، وتعادل الفريقان في مباراتين، أحرز لاعبو الأهلي 13 هدفاً وتلقت شباكه هدفين.