هيرو مصطفى جارج.. من هى السفيرة الأمريكية الجديدة بالقاهرة؟

شهدت السفارة الأمريكية بالقاهرة ترحيبًا بتعيين السفيرة هيرو مصطفى جارج، سفيرة جديدة للولايات المتحدة الأمريكية في مصر.

وكتبت السفارة، عبر صفحتها الرسمية على موقع إكس: "تهانينا لهيرو مصطفى جارج على تعيينها سفيرتنا في مصر من قبل مجلس الشيوخ، ونتطلع إلى الترحيب بالسفيرة مصطفى جارج في القاهرة".

من هي؟

"الدستور" يستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن هيرو جارج السفيرة الأمريكية الجديدة في القاهرة.

تعود أصول السفيرة الأمريكية الجديدة هيرو مصطفى إلى العراق، وتتحدث العربية بطلاقة بالإضافة لـ8 لغات أخرى الإنجليزية والروسية والهندية والفارسية واليونانية والإسبانية والبرتغالية والتركية.

والسفيرة الأمريكية من مواليد عام 1973 في أربيل بإقليم كردستان العراق، وطلبت عائلتها اللجوء السياسي في أمريكا عام 1976.

حصلت السفيرة الأمريكية على شهادتها الجامعية الأولى من جامعة جورج تاون في عام 1995، وحصلت على ماجستير العلاقات الدولية من كلية وودرو ويلسون، للشئون العامة والدولية في جامعة برينستن.

عملت هيرو مصطفى جارج في بداية حياتها في إدارة منظمة غير حكومية للدراسات الكردية في الولايات المتحدة بعد تخرجها، وعملت مشرفًا على الانتخابات لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في البوسنة، وشغلت منصب رئيس تحرير مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في أبوظبي.

انضمت هيرو جارج للخارجية الأمريكية عام 1999، وعملت مستشارة للقنصلية الأمريكية في بيروت، ثم شغلت منصب كبير المستشارين لنائب الرئيس السابق جو بايدن من مارس 2009 حتى 2011، وحصلت على جائزة وزارة الخارجية لحقوق الإنسان وتحقيق الديمقراطية، فضلًا عن جائزة الشرف العليا وجائزة الشرف التقديرية عن مجمل مسيرتها المهنية، قبل أن يوافق مجلس الشيوخ على تعيينها سفيرة للولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.