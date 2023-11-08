خبير علاقات دولية: الرئيس السيسى وضع الخطوط العريضة لحل الأزمة فى غزة

قال طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن سياسة الرئيس عبدالفتاح السيسي اتسمت بالصدق والشرف والثبات وعدم التغيير، والاتفاق مع القيم المصرية ومبادئ الحق والإنصاف ومبادئ القانون.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن سياسة مصر كانت تصعيدًا أمام تصعيد، وخطوة أمام خطوة، إذ أنه رفض خروج الأجانب إلا بدخول المساعدات إلى غزة، علاوة على تأكيد الرئيس السيسي أن هذه المساعدات الإنسانية يجب أن تتناسب مع حجم المعاناة للشعب الفلسطيني.

وتابع: "الرئيس السيسي أكد أن المساعدات الإنسانية ليست بديلًا على وقف إطلاق النار، وهذه المساعدات مسار، ووقف إطلاق النار مسار آخر، كما أكد الرئيس السيسي وتناولتها وسائل الإعلام الأجنبية".

وأكد البرديسي أن الرئيس السيسي وضع الخطوط العريضة لحل الأزمة في غزة، ودعا إلى التعرف على الأسباب الحقيقية لهذا النزاع، مناشدًا بضرورة العودة إلى المسار السياسي، مشيرًا إلى أن مصر أكبر دولة تعي تاريخ النزاع، ومفاتيح الحل على المستوى العاجل الطارئ، وعلى المستوى الاستراتيجي والحل الجذري لتلك المأساة.